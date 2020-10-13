【美股】道指錄得4連升　蘋果股價漲超過半成

美股周一持續升勢，錄得連升4個交易日，科技股領漲，投資者預期本周揭開業績期序幕的華爾街大行季度業績好轉，加上憧憬美國共和、民主兩黨就新一輪抗疫紓困措施談判有進展，利好巿場氣氛。

道瓊斯工業平均指數收報28837.52點，升250.62點或0.88%；納斯達克指數升296.32點或2.56%，收報11876.26點，創9月9日以來最大單日升幅；標準普爾500指數收報3534.22點，升57.09點或1.64%。

蘋果公司周二將發布首款5G智能手機，每股收報124.4美元，勁升6.35%，創近兩個半月以來最大單日升幅，市值達2.13萬億美元，是表現最強的道指成份股；RBC Capital將其對蘋果目標價提高至每股132美元，並指蘋果股票可能會繼續增長。

社交媒體Twitter獲德銀建議買入，股價升超過5.1%，攀上5年新高，較3月低位累計飆近1.2倍。Facebook和Google母公司Alphabet收市都抽高約4%，亞馬遜在Prime Day活動開幕之前收漲逾4.7%。

從本周開始，美企第三季財報將密集出爐，摩根大通（JPM）和花旗集團將在周二公布業績。高盛分析師David Kostin在研報中表示，在未來兩個月，有關總統大選、疫苗進展以及第三季財報的新消息，將對美股造成重大影響，但對於標普500指數基本面的恢復而言，疫苗進展比總統選舉結果更重要。