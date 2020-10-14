iPhone12發布會︱新機成本上升平均價格下跌　蘋果股價一度急挫4%

蘋果公司發表新機iPhone 12系列，但股價收跌，盤中一度重挫近4%，市值蒸發810億美元，尾盤跌幅收窄至2.6%。歸納原因是，新機帶來的營收效應不會反映在7至9月的第3季財報中、投資者擔心毛利率持平，再加上先前已漲多，這些因素都在蘋果新機發表後，為股價帶來壓力。

蘋果股價今年來大漲70%，部分原因是投資者對支援5G的新iPhone樂觀以待，更看好iPhone超級周期可望帶動新機銷售，進而拉抬蘋果增長中的服務事業。蘋果股價在9月1日攀抵134.18美元的收盤新高，此後回落，但市值近期再度回升至2兆美元之上，迄今仍是市值最高的美國企業。

▼▼▼iPhone 12 Pro / Pro Max▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

然而，《巴隆》周刊指出，疫情緣故導致iPhone 12今年的推出時程，較往年發表新機遲了數周，這代表蘋果在9月底止一季的財報中，不會反映新機帶來的利多。另外，投資者也擔心蘋果的毛利率持平。iPhone 12系列售價維持去年的定價策略，入門款的iPhone Mini最低價格從699美元起，高階款Pro與Pro Max則分別從999美元與1099美元起。

但《華爾街日報》指出，由於iPhone 12系列全都安裝了成本較貴的5G晶片，代表蘋果自行吸收這些多出的成本。實際上，若以四款新機與各種容量版本的平均價格來看，甚至比去年的機款平均價格低6%。

這項因素讓蘋果的投資者關切新產品的獲利空間。蘋果先前出現毛利率下滑時，股價曾經大受衝擊，而華爾街迄今尚未考量到這一點。《華爾街日報》指出，這有助於解釋為何蘋果在發表新機後，當天股價卻重挫超過2%。

▼▼▼iPhone 12 / 12 mini▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

蘋果目前預估毛利率會在截至明年9月止的當前會計年度中持平。雖然蘋果iPhone 12產品包裝內不再提供耳機與充電器，可能有助蘋果抵銷一些最新的成本壓力，但新產品能否提升公司整體獲利，還得指望有足夠大量的消費者買帳。

蘋果股價13日收盤下跌2.65%，報每股121.1美元。

此外，從蘋果過去十多年發表新機後24小時股價反映來看，也以收跌居多，14次中有8次下跌，多於5次上漲與1次持平。這也反映，市場預期新機的利多因素通常會在蘋果發布新機後暫時達到高峰，投資者接下來會等待新iPhone買氣的報告後，再做後續反應。

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