無懼去年倒閉潮　美團開Amazon Go式全AI無人店　還用機械人送貨

敢為人先的美團，也開始學起Amazon亞馬遜開店了，不過這是第一家由騎手經營的智慧門店。以無人微倉和無人配送發展「前置倉+ 即時配送」的新型零售門店，首次落地首鋼園，為3km半徑內智慧園區的生活服務提供新的機會。

智慧門店並非新鮮事，早在兩年前，亞馬遜以「無需排隊、拿完就走」理念的無人商店Amazon Go叩開了新型無人零售店的大門。美團的MAI shop 採用門店倉配一體化的模式，採用無人微倉和無人配送，實現門店倉配的自動化分揀、3km範圍內無人送貨。特別之處在於，這是一家主打由騎手經營的智慧門店。對於擁有399萬龐大騎手的美團而言，這是一次特別的試煉。

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不久後，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也趁勢開了第一家「智慧零售實驗室」。沃爾瑪也在商店內鋪設了大量的攝像頭和傳感器，不過是用於監控商品貨架的動態，解放店員繁瑣的工作任務。一旦有商品售空，系統就會第一時間告知店員補貨，讓顧客及時買到合適的商品。

除了零售業巨頭外，各類大小公司也在紛紛佈局無人零售。最近，美團在北京石景山區的首鋼園落地了第一家AI智慧門店MAI shop。美團的MAI shop 採用門店倉配一體化的模式，消費者可在店內掃碼下單，線上APP下單，或是通過沿途站牌掃碼下單，以店作為倉，進行即時配送。與提倡運用技術來增加消費者店內購物體驗的無人零售店不同的是，美團的MAI shop 採用無人微倉和無人配送，實現門店倉配的自動化分揀、無人送貨。

用戶下單後，MAI shop 內的無人微倉接到訂單需求，傳遞給AI 調度平台安排生產訂單，將訂單指令發送給智能分揀貨架，然後運輸AGV 在不同貨架間收集訂單商品，最後送至交接櫃，由門店運營者騎手打包放到無人配送車。經由無人配送車將商品送達給用戶，這一系列流程的訂單運作才算完成。從門店的經營者來看，美團的MAI shop 配設了兩名騎手負責門店的庫存上架等經營工作。這一點區別於以專員運營為主的無人零售店。「美團的MAI shop 想要做一家由騎手負責運營的智慧門店。」美團無人配送開放平台負責人陳娜表示。

店內的商品分揀、配送都是由機器人來完成。運營上，美團將線下的購物行為引導到線上，藉由APP 和大數據，了解用戶的購買行為、價格等，最終達到門店精細化運營的目的。在無人零售店行業普及化當下，美團落地AI 智慧門店的特殊性在於，憑藉自身強大的配送體系，依託於美團配送平台的優勢，發展門店倉配一體化的全場景新零售模式，這一點是大多競爭者無法模仿的。

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自動揀貨7倍速的無人微倉

在美團MAI shop 的無人微倉裡，運輸AGV 像甲殼蟲一樣，托著商品貨架在100 平米的商店內部來回穿梭。商店的地板上貼了指引「甲殼蟲」 行進的二維碼，它們根據規劃好的路徑自主移動，也不會彼此碰撞。這一場景跟雙十一期間零售倉庫里二十四小時無休、有序運轉的運輸機器人很像，都是解決倉儲訂單的問題。最大的區別在於，美團MAI shop 無人微倉主要適配對拆零商品的分揀，處理的倉儲訂單量較小，500 到5000 單之間，而後者主要解決大批訂單的倉庫物流。美團閃購無人微倉負責人未杏龍告訴機器之心。

MAI shop 主要有兩大應用環節，分別是訂單分揀和訂單配送。店內設置了九台運輸AGV、九台智能分揀貨架，分佈擺放不同零售商品的貨架旁邊，一旦有訂單指令下發，這些硬件組合就會齊刷刷開始乾活，對商品進行自動化分揀，最後將商品出貨。

實際上，早在2019 年6 月，美團閃購就已經發布無人微倉解決方案，主要面向商超，以前置倉模式自動化完成零售到家場景的訂單揀选和打包。對於美團訂單需求巨大派送體係而言，無人微倉極大展示了其高效派送的能力。從前置倉到智慧零售門店，貌似換了場景，但所涉及背後技術、算法也並無很大區別，甚至分揀的商品也幾乎相同。在MAI shop 貨架上擺放的商品種類較少，大多是遊客遊園需要用到的東西，比如零食、飲料和紙巾等，因此分揀難度也會相應減少。

據介紹，MAI Shop 十一期間在首鋼園的測試運營八天裡，從下單到完成出單，包括自動分揀在內，平均僅需要3 分26 秒。為了保證出單效率，AI 調度平台也會根據訂單的先後緊急情況進行智能排序。未杏龍表示，無人微倉自動揀貨效率可達到傳統模式的7 倍。「以往傳統揀貨成本為1.5-4 元之間，幾乎佔整體訂單價的8%-10%。在標準SKU 為1000 的情況下，無人微倉可以將這一成本降至1 元以下。 」不過，MAI shop 仍需要依靠人手對商品進行打包、分派至無人派送車。「接下來，美團還會在自動分揀的基礎之上，研發自動打包機，與貨物直接對接，最終實現從訂單下發到派送的全流程自動化。」未杏龍表示。

目前，美團MAI Shop 首鋼園店已在十一期間完成試運營，可實現17 分鐘平均送達、95% 訂單全無人配送完成。整體來看，美團首家AI 智慧門店充分利用機器人技術和無人零售，升級倉儲、訂單智能調度、分揀、運輸和派送全流程，實現對新零售場景下人、貨、場的線上、線下統一。

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95%訂單配送無人化

在美團MAI shop 首鋼園之外，一輛黃色卡通外觀的無人駕駛配送車在園區公路上以最高時速20km/h 的速度前行，正趕往相應站牌的地點給遊客送貨。用於智慧園區的這款無人配送車與美團年初在順義區域投放的送菜無人車，除了體積較小點外，其他地方並無太大差異，美團一直在基於自動駕駛算法和硬件產品設計進行深入探索。美團無人配送的現場工作人員告訴機器之心。

車體高配激光雷達、傳感器等組件用於主動避障行人、識別紅綠燈。由於外觀卡通喜人，時常會吸引小朋友、遊客行人的圍觀，但也不必擔心無人車會誤撞到遊客。「為了保證遊客的安全，無人車如果在三米範圍內識別到過路遊客，就會自動停下。」另外，MAI shop 店內還設有無人車控制室，可以遠程實時監控無人車的動態，必要時候實行遠程製動，以確保無人車能夠正確且安全的行駛到目的地。從下單、分揀到派送，以無人配送車為代表的3km 末端配送，是實現新零售場景的重要一環。

美團在首鋼園內設置了10 個站牌，站牌停放位置較適合遊客休息。遊客在站牌掃碼下單，下單成功後會收到取貨憑證「開箱碼」。下單不到15 分鐘，無人配送車便會載著商品到達指定站點。無人車到達站點時，會以電話語言、短信通知遊客，遊客取貨後，配送流程完成。除了在園區服務10 個重點站牌外，美團還將無人車的配送能力擴大到3km 以內，實現對園區內社區、工作場所的外賣配送。

據美團提供的數據顯示，十一期間平台上有95% 的訂單已經不需要人為配送介入，數據背後指向了美團無人配送在外賣領域的規模化運營能力。實際上，從2016年成立W項目組，研發特定場景下的無人配送，到2017年12月正式成立無人配送部，由美團首席科學家夏華夏領導，擔任無人配送部總經理一職。到現在為止，美團搭建無人配送能力體系已有四年之久。美團無人配送圍繞美團外賣、美團跑腿等核心業務，與現在復雜配送流程結合，形成了美團無人配送整體解決方案。從長遠角度來看，在跟美團無人配送合作的首鋼園，也將依託其無人配送能力，實現派送體系下智慧園區的升級。

首鋼園作為工業區改造的重要文化旅遊景區，同時也是2022 年冬奧會舉辦地的社區場所。據了解，本次在首鋼園冬奧組委會園區落地的MAI Shop，將會為首鋼遊客及冬奧組委會帶來隨處可達的零售新體驗。在2022年冬奧會上，美團也會通過無人配送車等科技能力，在冬奧會運動員社區等不同區域，助力「科技冬奧」 的實現。美團將無人微倉與無人配送結合，也為智慧園區提供了完備生活服務的新機會。

美團創始人王興。（網絡圖片）

走出外賣

在智慧園區首鋼園落地的AI 智慧門店只是美團落地無人微倉和無人配送兩大技術核心的實踐樣本。擁有399 萬龐大騎手的美團正在試圖走出外賣，尋求更長遠的突破。外賣服務的關鍵是要更快、更高效、更安全地將貨物送到消費者手中。具體到場景上，無人微倉解決的是前置倉的貨物分揀，無人配送解決的是零售到家的最後3KM 的末端配送。為方便配送，零售生鮮電商通常會在離社區、公司及園區最近的地方設置前置倉，用於生鮮、零售、日用品等物品的存儲。

當中，涉及到吃喝日用的物品都有保質期，為此需要在保證貨物供給充沛的同時，對庫存進行清點，不允許有任何怠慢，因此，設立具備高效且科學管理的前置倉就顯得非常重要。而現在美團無人配送基於美團外賣、美團跑腿等核心業務，已經建立起基於大數據優化的調度系統、快速分發訂單交易平台、庫存訂單優化系統等，這些能力與平台則可優化外賣配送效率和倉儲的管理。在優化外賣配送便捷性上，美團還曾推出閃購平台，定位於30分鐘到貨的生活賣場，鼓勵騎手直接和商家平台對接。

從美團落地的首家AI 智慧門店來看，當中最大的變化是，鼓勵讓騎手經營門店，讓騎手自己成為零售店的商家，直接服務消費者，最終目的也是為了實現外賣配送的便捷與高效。另外，從騎手身份的轉型上看，在日益更新的自動化趨勢下，這也可以為騎手的職業轉型打開另一扇窗，由參與者變成經營者。未杏龍表示，未來美團無人配送還將把MAI shop 智慧門店以無人微倉+ 無人配送的方式，拓展至藥店、服裝等場景。這些場景與日常零售所涉及的生鮮、日用和食品與消費者日常生活的高頻需求息息相關。

美團首家AI 智慧門店樣本已出，以無人微倉和無人配送為主的「前置倉+ 即時配送」以後會發展成怎樣呢？未杏龍表示，目前還暫時不透露在藥品等其他場景落地的情況。市場變化很快，最好的辦法就是不斷複製和驗證。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】