Rolex綠水鬼熱度不減　綠面Oyster Perpetual成頭號代替品現炒價

勞力士2020年推出新一代的Submariner水鬼系列，其中綠圈的126610LV延續前作116610LV綠水鬼的熱度，雖然新款把面盤改回了黑色，但整體而言市場上綠圈的詢問度還是要高於黑圈；在還沒改款前，116610LV就已經是價格炒到半天高的人氣手錶了，而改款換成126610LV後，綠水鬼的聲勢依舊不減。

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有歐洲的錶友就在Instagram上分享了目前126610LV在歐洲的行情，該款手錶的定價為9150歐元，然而市場上的價格卻已經炒到20000歐元，足足超過定價的一倍，以綠水鬼的熱度來看，會有這樣的超定價還算在預期範圍中（喊是喊到這麼高，但消費者願不願意買單又是另外一回事），但值得注意的是，勞力士今年還有另一款新錶以黑馬之姿意外地變得很搶手，那就是2020年出新面盤的Oyster Perpetual。

Oyster Perpetual今年除了調整系列的錶徑大小，還一口氣新增了粉紅、綠松石、黃、珊瑚紅及綠等五種漆面面盤，其中又以輝映綠水鬼精神的綠面最受市場喜愛。Oyster Perpetual 41mm的124300定價相較水鬼顯得親切許多（5600歐元），香港定價46,000港幣，過去這款勞力士入門錶受到的關注只能說是一般般，價格相對親切、入手也很容易，不過2020年換上漆面的這批新作顯得來勢洶洶，一推出就受到市場矚目。

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歐洲錶友也同時分享了綠面124300目前在當地的成交價格，這款已經衝到了9000歐元，換算成港幣大約是8萬出頭，雖然溢價的幅度不像綠水鬼那麼誇張，但本來很好買的一隻錶，瞬間變得很搶手之外，還要多付3000多歐元才能成交，這種心情上的落差實在是讓人有點難適應。

在綠水鬼依舊難買的情況下，新增綠面的41mm Oyster Perpetual成了目前不少人眼中頭號的替代方案，無形中卻也助長了手錶價格被炒高。（IG@@aristowatch.hk）

有鑑於市場現在對於彩色面盤的接受度，Oyster Perpetual後勢因此更被看好，許多人在苦等綠水鬼不得或是不願意付出大幅溢價購入的情況下，將目標轉往綠面Oyster Perpetual不失為一個可行的替代方案，但因為抱著相同想法的人愈來愈多，卻也導致這款錶跟着被哄抬價格。

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只能說這年頭綠面或綠圈的勞力士手錶真的很吃香，從124300的例子可以看出，在手錶外型沒有變化太多的情況下，僅是換上綠色面盤就把一款原本比較冷門的勞力士推向了舞台中心，或許這跟今年新款把錶徑加大到41mm也略有關聯，但多數人想要入手這款的主因應該還是衝著面盤顏色而來，至於124300現在的行情已經是頂點還是仍有成長的空間？接下來就看市場如何回應了。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：不只是綠水鬼，124300綠面也是水漲船高】