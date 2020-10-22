【美股】華爾街股市先升後回　救市方案仍未有共識影響投資氣氛

美股在10月21日先升後回，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財長姆努欽（Steven Mnuchin）就新一輪刺激經濟方案的談判仍未結束，投資者憂慮雙方能否取得共識，影響股市表現。

道指收市報28210.82點，跌97.97點，跌幅0.35%；納指報11484.69點，跌31.80點，跌幅0.28%；標普500指數報3435.56點，跌7.56點，跌幅0.22%。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Medows）20日曾稱佩洛西與姆努欽的談判取得良好進展，但距離達成共識仍有一段距離。佩洛西2日認為，希望談判雙方可以就撥款金額盡快達成一致。

在個別股價表現方面，社交媒體Snapchat的用戶增長及利潤都多過預期，其母公司Snap股價急升28%，並帶動其他社交企業股價向上，Facebook及Twitter分別升4%及8%。另外Tesla在收市後公布的新一季度業績比預期理想，股價收市微升0.17%，並在場外交易時段升超過2.5%。

歐洲股市全面向下，英國富時指數收市報5776.50點，跌1.91%；德國DAX指數報12557.64點，跌幅1.41%；法國CAC指數報4853.95點，跌1.53%。