英國貿大臣10月23日赴日本　簽署兩國自貿協定

日本外務省10月21日確認英國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）10月23日訪日，簽署《英日全面經濟夥伴關係協定》（UK-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement，簡稱EPA）。

英、日協議目的是增加兩國食品貿易、加強兩國在高科技及汽車業方面合作，以及高技術人才的交換。

英國9月11日宣布原則上同意與日本達成貿易協議。這是英國自2020年1月31日「脫歐」後以獨立貿易國身份簽署的首份協議。聲明稱英日貿易協議將涵蓋製造業、創意產業、農產品等關鍵領域，使英國對日本99%的出口產品免關稅，預計將使英日貿易額增加152億英鎊。

這將取代目前適用於英、日的「日本與歐盟EPA」（EU-Japan EPA ）。英國脫歐過渡期2020年底結束後，兩國之間的貿易將無法享有包括低關稅的優惠待遇，它們因此加緊完成新EPA的談判。

日本政府在協議簽訂後，會在2021年初尋求國會批准，讓它正式生效。

英國與日本2020年6月初正式啟動貿易談判，以期在現有歐日貿易協議基礎上達成更深入的雙邊貿易協議。

英國政府數據顯示，日本目前是英國第11大出口市場。