【美股】華爾街股市個別發展　道指微跌

撰文：張子傑
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華爾街股市在10月23日個別發展，投資者觀望白宮與國會就新一輪刺激經濟法案的談判進展，財長姆努欽（Steven Mnuchin）批評眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不肯妥協，總統特朗普（Donald Trump）亦稱不希望法案為民主黨控制的州份紓困，因此影響三大指數表現。
道指收市報28335.57點，跌28.09點，跌幅0.1%；納指報11548.28點，升42.28點，升幅0.37%；標普500指數報3465.39點，升11.90點，升幅0.34%。而總結一周表現，三大指數累積都錄得跌幅，道指跌0.9%、納指下挫1.1%、標普500指數則跌0.5%。
美國藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）研發的藥物瑞德西韋（remdesivir）獲華府開綠燈，成為當地首款兼目前唯一用於治療新型冠狀病毒（COVID-19）的藥物，帶動公司股價升0.2%；美國運通的第三季度表現遜於預期，拖累股價下滑3.6%；晶片製造商英特爾（Intel）的季度收入雖與預期相近，惟其數據中心的業績欠佳，導致公司股市重挫超過一成。
歐洲股Intel市全線向好，英國富時指數收市報5859.35點，升1.27%；德國DAX指數報12649點，升0.84%；法國CAC指數報4909.64點，升1.20%。
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