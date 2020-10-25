【李健熙逝世】韓國三星前掌舵人身家繼承稅　或高達728億港元

三星電子（Samsung Electronics）稱會長李健熙10月25日辭世，享壽78歲。三星在他帶領下，三星從一家韓國公司，成長為全球性的科技大廠。他去世後遺下的巨額財富亦成為外界關注的焦點。英媒25日對他身家進行「解構」。

美國《福布斯》雜誌稱，他的身家多達209億美元。

李健熙身為韓國首富，在4間上市公司持有股份，截至10月23日，這些公司的市值約18.2萬億韓圜。

他的財產包括：

股票

路透社25日基於韓國公正交易委員會的數據，指出李健熙持有：

三星電子4.18%普通股、0.08%優先股，合計約值15萬億韓圜。

三星生命保險20.76%，約值2.6萬億韓圜

三星物產2.88%，約值5640億韓圜

三星SDS的0.01%股份，約值16.7億韓圜

李健熙不僅建立韓國三星王國，亦為後代留下豐厚的遺產。圖為2011年7月6日他在南非德班出席國際奧委會的會議，在會場與韓國代表團打招呼。（AP）

物業

他在首爾中心持有的兩間屋，已是韓國人所共知國內最貴的單一住宅物業。兩者分別佔地1,245.1及3,422.9平方米。韓聯社2020年較早時報道過，它們分別值價約409億韓圜，以及342億韓圜。

遺產稅

路透社在報道中指出，根據韓國法例，在他的持股被徵收50%的繼承稅之前，會在逝者個人持股的評估價值上加上20%附加費。而這是基於他死前及後股票收市價4個月平均值來計算。根據目前的估計，上述股份的繼承稅預期是10.6萬億韓圜，即約72,791,492,506港元。

據韓國金融監督院資料，以本月23日收市價為準，李健熙持股市值為18.2251萬億韓圜。以2020年6月底為準，李健熙分別持有三星電子2.4927億股（持股4.18%）、三星電子優先股61.99萬股（0.08%）、三星SDS的9701股（0.01%）、三星物產542.5733萬股（2.88%）、三星生命4151.918萬股（20.76%）。預計適用最大股東折扣後，其繼承人仍須為繼承上述四大分公司的股票資產繳納10.6萬億韓圜（約72,791,492,506港元）的繼承稅，即使選擇分期繳納，每年的繳稅額也將超過1萬韓圜。