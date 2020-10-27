【美股】道指一度瀉近千點　錄得9月初以來最大單日跌幅

歐美新冠疫情惡化，市場擔憂各國收緊防疫限制措施將導致企業業務與全球經濟活動進一步萎縮，加上美國大選前白宮和民主黨就推出新一輪財政刺激措施達成協議的希望渺茫，美股周一顯著走低， 道瓊斯工業平均指數一度急瀉965點。

道指低開149點後跌幅迅即擴大，收巿跌650.19點或2.29%，報27685.38點，創9月3日以來最大單日跌幅，以及繼10月6日以來首次失守28000點關口；納斯達克指數跌189.34點或1.64%，報11358.94點；標準普爾500指數跌64.42點或1.86%，報3400.97點。

投資者入市態度審慎，先行沽貨「減磅」，能源、工業、金融及旅遊類股份有沽壓，郵輪股Royal Caribbean下挫10%，美國航空、達美航空及聯合航空亦跌6%至7%。阿斯利康（AZN）股價造好，據報道，該公司與牛津大學合作研發的新冠疫苗在老年人群中成功引起強烈的免疫反應。



白宮幕僚長梅多斯稱美國不會控制疫情，「我們不會控制新冠疫情，我們將獲得疫苗、找到有效治療和其他緩解方式，因為新冠肺炎病毒像流感一樣，只是一種具有傳染性的病毒」。

瑞銀經濟學家Paul Donovan在周一的研報中表示，市場始終都在關注冠狀病毒疫情對經濟影響的經濟新聞，繼法國之後，意大利和西班牙都採取了嚴格的宵禁措施，這對於酒吧和餐館來說顯然是個壞消息，但對於超市和家庭娛樂行業來說則更有利。

法國上周日新增確診逾5.2萬宗創新高，周一醫院收治病患增加1307人，創4月2日以來最大單日增幅，累計確診近114萬，成為繼美國、印度、巴西和俄羅斯之後的全球確診人數第五多的國家。

摩根大通私人銀行投資策略總監David Stubbs稱：「現在歐美疫情形勢的確令人擔憂，同時可能還要將冬季期間短期疫情封鎖的預期也計入在內，但投資者一開始就知道現在的經濟復甦會這樣走走停停，因為直到完全解決健康危機後，我們才能真正意義上進入全新的經濟周期。」