【Rolex】英礦工70英鎊買勞力士水鬼　56年後以2700倍超高價賣出

英國的Gardiner Houlgate拍賣行先前售出了一款少見且珍貴的Rolex勞力士水鬼Submariner 5512，買家最終以25萬美金的高價標下這款古董水鬼，手錶的盒、單都還保存得頗完整，加上手錶本身的故事以及特別的面盤設計，以上因素都成為它最後能賣出高價的重要原因。

這款原先的主人是一名英國諾丁漢郡的煤礦工人，他曾是英國強制徵兵計畫「Bevin Boy」的成員，當年迫於不得已從軍並投身煤礦業的錶主為了犒賞自己而在距今約56年前入手了這款勞力士水鬼，當時是錶主的40歲生日，他花了70英鎊的代價購入這款手錶。

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Gardiner Houlgate在2016年時也曾拍賣過同款的Submariner 5512，當時那只手錶已經拍出了頗驚人的身價，成交價格為192,000英鎊，結果過了四年，同型號的水鬼又拍出較之前多出超過5萬美金的好價格，對照原錶主1964年購買手錶的代價，經過56年後手錶的身價不減反暴增將近2700倍！

而這位錶主其實於1995年時就已經過世，他將Submariner 5512留給自己的女兒與女婿，兩人一直細心保留手錶至今，由於原錶主本身就滿寶貝這隻錶的，加上後續承接手錶的原錶主女兒與女婿也幾乎把手錶當傳家寶一樣愛護，因此才會如文章開頭提到的，手錶該有的配件如錶盒、保證書等原廠配備和證明文件都還在，而且這次拍賣也一併附上原錶主過往佩戴Submariner 5512的掃描照片，以證明它曾被前人所佩戴過的事實。

此次Gardiner Houlgate原本在拍賣前就預估Submariner 5512有著150,000～250,000英鎊的身價，最終手錶也不負期待以達到預估價高標的水準落槌，從中再次驗證勞力士古董錶於市場上備受歡迎的人氣以及收藏價值。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一支像Explorer的古董水鬼拍賣以原價2700倍成交】