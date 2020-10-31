【美股】華爾街股市下挫　科技股拖累大市　納指跌2.45%

美國三大指數在10月30日全線下滑，多隻大型科技股表現欠佳，加上歐美疫情持續，以及美國下周舉行大選的不明朗因素，令華爾街錄得3月以來最差表現的一周。

道指曾經跌超過500點，其後跌幅收窄，收市跌157.51點或0.6%，報26501.60點；納指報10911.59點，跌274點，跌幅2.45%；標普500指數報3269.96點，跌40.15點，跌幅1.21%。

科技股普遍向下，蘋果公司的iPhone銷量減少兩成，導致股價跌5.6%；亞馬遜的季度表現雖然好過預期，但股價仍下挫.5%。另外Twitter的用戶增長比預測為低，拖累股價重挫超過21%；Facebook股價亦因為美加的活躍人數減少而跌6.3%。不過Google母公司Alphabet則逆市上升，收市升3.8%。

縱觀一周表現，納指和標普500指數累積跌超過5%，道指更跌6.5%，創下3月以來一周最差表現。

歐洲股市個別發展，英國富時指數報5577.27點，微跌0.08%；德國DAX指數報11556.48點，跌0.36%；法國CAC指數報4594.24點，升0.54%。