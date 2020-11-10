【美股】疫苗刺激道指升2.95% 　宅經濟股受挫 　Zoom跌17.37%

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech宣布聯手研發的2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗有效率高達90%，加上美國大選不確定性逐漸消退，投資者憧憬經濟全面重啟，刺激歐美股市大漲，黃金價格大幅下跌，原油期貨暴漲。

美國三大主要指數周一均曾創歷史新高，道瓊斯工業平均指數高開1144點，最高升至29933.83點新高，直逼3萬點大關，標準普爾500指數同樣裂口高開後破頂，最高升至3645.99點，納斯達克指數則高見12108.07點；不過，大巿尾段大幅回順，只有道指及標指仍然上升，而受龍頭科技股插水拖累，納指更加倒跌。道指收巿報29157.97點，升834.57點或2.95%；納指跌181.45點或1.53 %，收報11713.78點；標指升41.06點或1.17%，收報3550.5點。

因應疫苗研發進展，宅經濟、居家辦公概念股遭到拋售，微軟每股收報218.39美元，跌2.38%，Facebook報278.77美元，跌4.99%，蘋果報116.32美元，跌2%，亞馬遜與Netflix亦分別跌5.06%及8.59%，Zoom更重挫17.37%，每股收報413.24美元。

白宮首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，疫苗有效率達到50%到60%已可以接受；而按FDA（美國食品及藥物管理局）要求，疫苗有效性達到50%以上即可獲批上市。輝瑞公佈疫苗試驗數據後，美債收益率大漲，黃金價格大幅下跌，原油期貨價格暴漲。