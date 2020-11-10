股市大漲　千億美元富豪俱樂部破紀錄出現5人　最新成員是「他」

新冠病毒疫苗報佳音推動股市大漲，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）的身價在周一（9日）突破1,000億美元，加入貝佐斯（Jeff Bezos）、蓋茨（Bill Gates）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）和馬斯克（Elon Musk）組成的超級富豪行列。

根據彭博億萬富翁指數，這是千億美元富豪俱樂部首見有5名成員。這群人擁有的財富周一集體暴增680億美元。

身家破千億美元的5位富豪（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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儘管今年充斥混亂和危機，但對全球最富人士而言，卻是輝煌的一年。彭博億萬富翁指數追蹤的500人，財富自1月來增加1.2兆美元，增幅為21%，主要受惠於股市大漲、市場流動性充足，以及善用低迷估值獲利。

最富族群的財富增加快速，佔據富豪榜前幾名的人士是最佳證明。兩年前，世上僅有亞馬遜創辦人貝佐斯這麼一位千億美元富豪，雖然離婚時給了前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）數百萬股亞馬遜股票，但他現在又再度成為千億美元富豪。

政策研究所（Institute for Policy Studies）不平等與公益項目（program on inequality and the common good）主任Chuck Collins說：「這並非值得慶祝的里程碑，而是棘手反映出破碎的全球經濟體系。」

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