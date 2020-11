股市大漲　千億美元富豪俱樂部破紀錄出現5人　最新成員是「他」

新冠病毒疫苗報佳音推動股市大漲,法國精品巨擘路易威登集團(LVMH)執行長阿爾諾(Bernard Arnault)的身價在周一(9日)突破1,000億美元,加入貝佐斯(Jeff Bezos)、蓋茨(Bill Gates)、朱克伯格(Mark Zuckerberg)和馬斯克(Elon Musk)組成的超級富豪行列。

根據彭博億萬富翁指數,這是千億美元富豪俱樂部首見有5名成員。這群人擁有的財富周一集體暴增680億美元。

身家破千億美元的5位富豪(點擊放大瀏覽)▼▼▼

儘管今年充斥混亂和危機,但對全球最富人士而言,卻是輝煌的一年。彭博億萬富翁指數追蹤的500人,財富自1月來增加1.2兆美元,增幅為21%,主要受惠於股市大漲、市場流動性充足,以及善用低迷估值獲利。

最富族群的財富增加快速,佔據富豪榜前幾名的人士是最佳證明。兩年前,世上僅有亞馬遜創辦人貝佐斯這麼一位千億美元富豪,雖然離婚時給了前妻麥肯齊(MacKenzie Scott)數百萬股亞馬遜股票,但他現在又再度成為千億美元富豪。

政策研究所(Institute for Policy Studies)不平等與公益項目(program on inequality and the common good)主任Chuck Collins說:「這並非值得慶祝的里程碑,而是棘手反映出破碎的全球經濟體系。」

