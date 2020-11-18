賀錦麗投下關鍵一票　美國參議院否決聯儲局理事提名

美國總統特朗普（Donald Trump）提名謝爾頓（Judy Shelton）出任聯儲局理事遭受挫折，參議院11月17日以47對50票否決提名，其中獲選為下任副總統的賀錦麗（Kamala Harris）回到國會投下關鍵一票。

共和黨雖控制參議院，但在17日表決時，四名共和黨人分別因為新型冠狀病毒（COVID-19）問題或表明反對，導致該黨本身未取得足夠通過的過半數票數，再加上本身專注於權力過渡的賀錦麗專誠回到國會投票，導玫謝爾頓的提名遭到否決。

共和黨多數黨領袖麥康爾爾（Mitch McConnell）表示會在12月再次表決有關提名，惟屆時來自亞利桑那州的民主黨參議員凱利（Mark Kelly）新加入參議院，令謝爾頓能否成為聯儲局理事充滿不明朗因素。

President @realDonaldTrump's nominee to the Federal Reserve is incredibly qualified. The @WhiteHouse fully supports her, and we remain confident that Judy Shelton will be confirmed upon reconsideration. https://t.co/RVFF9eXeOC — Judd Deere (@JuddPDeere45) November 17, 2020

謝爾頓曾在過往支持金本位制度，以及質疑聯儲局政治獨立，因此被民主黨參議員、經濟學家及聯儲局前高層對她的提名感到質疑。不過白宮對今次國會闖關失敗並沒有氣餒，發言人迪爾（Judd Deere）表示，謝爾頓絕對有資格出任有關職位，強調白宮完全支持對方，並有信心可以通過提名。