Elon Musk身家一天暴增76億美元　超越朱克伯格成全球第3富豪

世界經濟
撰文：
最後更新日期：

電動車大廠特斯拉（Tesla）今年12月將被納入標普500指數的新消息，推升股價周二（11月17日）大漲8.2%，根據彭博億萬富豪指數，前兩天新冠病毒檢測出陽性的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）身價一天之內增加76億美元至1,097億美元，超越Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），高居全球第三大富豪。

現年49歲的馬斯克財富今年來暴增822億美元，增幅是全球前500大富豪裏最大。Tesla確定12月21日納入標普500指數，先前市場揣測此事達數月之久，雖曾一度因標普道瓊指數公司的指數委員會9月初公布名單時落選而短暫受挫。Tesla將成為該指數最大的新進成分股。

【相關圖輯】福布斯｜疫症期間富豪身家有增無減　哪些時尚巨頭榜上有名？

+37
+37
+37

【相關圖輯】Facebook遭逾90間廣告商杯葛股價急挫　朱克伯格身家蒸發540億（按圖了解哪些企業加入抵制行動）

+2
+2
+2

【相關圖輯】Tesla電池日｜Model 3三年保值率高達90.2%　遠超過傳統燃油車

+10
+10
+10
馬斯克Elon Musk自爆接受新冠肺炎檢測　2次結果陽性2次陰性
微軟Azure與Elon Musk SpaceX強強聯手　發布「雲上太空」計劃
Rolex勞力士Daytona超保值成「短炒王」　買這幾款3年已賺這個數
【美股】疫苗好消息帶動　道指創新高逼近3萬點
Elon Musk稱人類今天已是半機械人　除手機不離身外還有這個原因
連Tesla老細都心動？Elon Musk女友樣靚身材正　撻著全靠人工智能
黑客入侵Twitter騙比特幣　拜登Elon Musk蘋果及Bill Gates全中招

延伸閱讀

油價持平、金價小跌 市場衡量疫苗利多與確診數激增

日本10月出口降幅連五個月縮小 對陸出口勁增逾10%

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。