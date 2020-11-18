Elon Musk身家一天暴增76億美元　超越朱克伯格成全球第3富豪

撰文：聯合新聞網
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電動車大廠特斯拉（Tesla）今年12月將被納入標普500指數的新消息，推升股價周二（11月17日）大漲8.2%，根據彭博億萬富豪指數，前兩天新冠病毒檢測出陽性的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）身價一天之內增加76億美元至1,097億美元，超越Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），高居全球第三大富豪。
現年49歲的馬斯克財富今年來暴增822億美元，增幅是全球前500大富豪裏最大。Tesla確定12月21日納入標普500指數，先前市場揣測此事達數月之久，雖曾一度因標普道瓊指數公司的指數委員會9月初公布名單時落選而短暫受挫。Tesla將成為該指數最大的新進成分股。
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