宅經濟IPO｜靠疫情賺桶金？美國新股熱不減　光輝是剎那還是永恆

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情顛覆現代人的日常生活：不得堂食、居家辦公、避用現金、網上購物、在家娛樂……不過所謂「有危就有機」，受惠「宅經濟」的公司愈做愈有，部份甚至乘勢透過首次公開招股（IPO）集資上市。 出租住宿平台Airbnb、外賣平台多爾達什（DoorDash）、遊戲創作平台Roblox、電子支付公司Affirm和電商平台Wish於疫情期間照顧到我們的衣食住行，變身市場少數的贏家。他們是如何一躍成為「疫市筍盤」？他們的光輝是剎那還是永恆？

疫情期間你是怎樣度過一個個足不出戶的周末和假期？悶了就打機煲劇度日或者到電商平台「血拼」，餓了就透過手機應用程式預訂外賣，累了就躺臥酒店的特大床倒頭就睡——這種生活也許是不少人的寫照。

當生活不再如常，「宅經濟」概念就成為了市場追捧的對象。疫情初期，電商平台龍頭亞馬遜（Amazon）是少有站得住腳的零售企業；串流平台Netflix也是其中一個能夠迅速從谷底反彈的科技公司。不過市場的贏家還有準備年底前上市的5間美股新貴。

圖為2020年11月13日，美國紐約州紐約市有外賣員為多爾達什（Doordash）送外賣。（路透社）

電商外賣變身最大贏家

網購雖然不是新鮮事，但疫情迫使更加多人投入電商懷抱，令到Affirm和Wish同樣受惠。Affirm由「PayPal黑手黨」成員Max Levchin創辦，向購買服裝、電子設備、家品等的消費者提供銷售點網上貸款，挑戰傳統信用卡的地位。公司和加拿大電商平台Shopify有合作，並向逾6,500間商店提供服務。今年第三季收入較2019年同期大增98%，達到1.74億美元。活躍用戶也從2019年的240萬增至390萬。

2010年創辦的電商平台Wish絕大部份產品來自中國賣家，因此能夠以低價出售家品、服裝、電子設備和玩具等，對中低收入的消費者尤其吸引。公司第三季收入增加33%，達到6.06億美元。今年首9個月的每月活躍用戶達到1.08億，較2019年同期的8,100萬增加。

面對禁堂食和限制營業時間等的「辣招」，外賣成為餐廳的求生出路，帶挈目前估值達160億美元的外賣平台Doordash殺出一條血路。根據招股文件，公司今年首9個月錄得19.2億美元收入，較2019年同期的5.87億美元增加，其中第二季首度出現季度盈利。雖然首三季仍然虧損1.49億美元，但已經較2019年同期的5.33億美元大幅減少。根據Second Measure的資料顯示，面對同業Uber Eats和Grubhub等的挑戰，Doordash仍然維持51%的市場佔有率，享有極大優勢。

電商平台Wish以低價出售家品、服裝、電子設備和玩具等，對中低收入的消費者尤其吸引。（網站截圖）

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少年靠遊戲賺第一桶金

這些股壇新丁能夠闖出一片天，除了因為有幸遇到「宅經濟」，還因為他們本身的創新。例如Airbnb開創了「共享經濟」的新時代，至於Roblox則成為遊戲界創新的代表——公司不製作遊戲，反而是提供平台讓用戶親手設計遊戲再向其他玩家分享銷售，並從玩家「課金」購入虛擬貨幣賺取收入。根據招股文件，公司今年首9個月的收入增加超過68%，達到5.887億美元。平均每日有3,620萬玩家。據《華爾街日報》報道，Roblox截至2月底的估值約為40億美元。

Roblox目前有近700萬遊戲開發者有望於2020年賺取2.5億美元，從2019年的1.1億美元增加逾倍。公司從遊戲開發者銷售的遊戲抽取三成的費用，頂級開發者一年仍然能夠賺得逾百萬美元。例如爆紅遊戲Jailbreak便為現年21歲的大學生巴爾凡茨（Alex Balfanz）帶來數以十萬計美元的收入。2019年，巴爾凡茨接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問，透露他於幾個月時間內就賺夠杜克大學（Duke University）4年學費（估計逾30萬美元），兩年多後，他和一起開發遊戲的朋友都已經是百萬富翁。

圖為2020年4月5日，英國曼徹斯特一名女童於Roblox遊戲為角色加添口罩。（路透社）

總不能夠宅足一世

隨着疫苗傳出好消息，傳統股份的股價開始有起色，「宅經濟」概念股份的優勢相對變得較小。這個情況也引起投資者擔心，到底這些新股的光輝會否只是曇花一現？

普遍認為，關鍵在於消費者對這些產品和服務的需求能否長遠維持。這個問題對Roblox尤其具挑戰。公司主要用戶都是13歲以下的小朋友。他們因為停課，大部份時間可能都是留在家，所以花了較多時間和金錢玩電子遊戲，但隨疫情放緩和學校復課，能夠打機的時間自然會減少。而且，小朋友本身就較貪新鮮，難以成為最忠心的消費者。

再舉例子，Doordash雖然於第二季錄得盈利，但第三季卻轉盈為虧。公司承認，疫情帶來的訂單增長或放緩。哥倫比亞大學商學院客座教授謝爾曼（Len Sherman）認為，Doordash的虧蝕反映外賣行業黯淡的前景，「這些生意就是沒有創造足夠價值獎賞消費者、外賣員、餐廳、員工和股東。」如果可以選擇，或許大部份人都不願意冒險無了期等待一個可能送抵時已經倒翻或不再熱騰騰的晚餐。

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除了疫情的因素，這些公司本身也有隱憂。Doordash的外賣員和Uber的司機一樣，都不屬於公司員工。雖然加州已經通過法案豁免，但不排除其他州將強制這類公司將承包商和全職員工的待遇「睇齊」，如此一來公司的成本定必大幅增加。至於貨源主要來自中國的Wish無可避免要考慮美中貿易糾紛帶來的後果；Roblox則面對保護兒童問題；Airbnb頭號難題自然是如何保障住客安全。

根據5間公司提交文件所列近年的盈虧情況，沒有一間按年能夠賺取利潤。其中Roblox甚至是自2018年以來每一季都虧損。即使疫情期間也沒能扭轉虧損，他們憑什麼可以說服投資者後疫情時代將有所作為？這是他們必須解答的問題。不過很多科技公司最初掛牌時也未錄得盈利，如果相信這陣光輝不只是剎那，他們或許能夠替投資者賺桶金。