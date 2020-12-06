宅經濟IPO｜忘記舊愛holiday　Airbnb靠「新歡」撐過旅遊寒冬

人往往都要在失去過後才懂得珍惜，才知道最愛的是誰。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間，大概我們都認清了一個事實：「Holiday，我真的很愛你。」 護照被戲稱是2020年最無用的物品，行李箱都已經封上厚厚的塵埃——畢竟即使是「宅度假」（staycation）或者「飛行假期」（flycation）也可能用不着。航空公司、酒店、旅行社等行業叫苦連天。不過美國出現了旅遊業的疫市奇葩：Airbnb。究竟公司是靠什麼「奇招」支撐渡過寒冬？

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已經有12年歷史的Airbnb可說是共享經濟的龍頭。行政總裁切斯基（Brian Chesky）和兩名前室友創辦的出租住宿平台改寫現代人旅行的既定模式。2011年，Airbnb正式成為獨角獸企業，拒絕上市的切斯基研究將公司改造成為全方位的旅行社，提供不同的旅遊體驗。

投資者和員工一直等待Airbnb上市，從而出售股份圖利。切斯基一拖再拖，最終拖到2019年9月才承諾於2020年上市，怎料迎來世紀疫症。切斯基本來雄心壯志的新計劃例如電視節目等難產，兼且被迫辭退四分一員工和削減市場推廣預算，但決定照樣上市集資。

圖為2017年3月13日，Airbnb行政總裁切斯基於美國紐約證券交易所出席紐約經濟俱樂部的午餐會。（路透社）

旅遊與生活「界線模糊化」之利

Airbnb按年計從未有過盈利，今年首9個月更加錄得7億美元的虧損，不過其中第三季卻有2.19億的利潤。除了因為疫情好轉，還要多得「工作度假」（workcation）這種新趨勢。

公司在向美國證監（SEC）呈交的文件中指出，2020年初，疫情打擊全球旅遊，公司業務大幅受挫，但2個月內，其業務便呈現反彈。

疫情沒有導致旅遊完全消失，只是換轉了模式。它呈交SEC的文件指出，公司於疫情期間於多個方面展示出靭力，尤其是國內旅遊、短途旅遊、最熱門20個城市以外的旅遊、長期住宿等。其中國內旅遊和旅遊體驗佔公司9月總預訂77%，較1月的52%增加。相對受到嚴格防疫措施限制的酒店，旅客傾向選擇Airbnb提供的住宿，因此公司能夠跑贏同業。

隨愈來愈多公司容許員工居家辦公，打工仔就愈習慣這種新的生活模式。上市文件提到，住宿期多於幾日的旅客開始增加，「居家辦公變成居任何住所辦公」（work-from-any-home）。Airbnb最近的調查也發現，有60%租住28日或以上長期住宿的旅客入住期間工作或上課，其中有65%的旅客指疫情是租住長期住宿的原因，因為可以自由暫時轉換環境。

圖為2020年11月20日，美國紐約有旅客走向機場鐵路的方向前往甘迺迪國際機場。（美聯社）

拒當樓奴新族群 帶旺平台生意

Airbnb亦因為一個新興的族群，荷包脹滿。

一邊旅行一邊工作可能曾經是你的夢想，如今卻有機會成真。雅虎財經頻道記者史密斯（Jessica Smith）和身為註冊財務策劃師的丈夫佩里（Travis Perry）9月底放棄了他們的公寓，展開公路旅行，並於美國不同地方入住Airbnb提供的住宿，並進行工作。

史密斯和丈夫穿梭內布拉斯加州、南達科他州和俄勒岡州，來到了加州，並計劃前往內華達州、猶他州和科羅拉多州。他們密切監察國內的旅遊限制，並準備好隨時更改行程。他們不但覺得部份住宿空間更多，而且心靈變得平靜，甚至還節省金錢。

我們的Airbnb住宿開支較原本的租金少。我們定下規則，找到符合預算的住宿。我們的確買了一輛汽車，但那是我們一直想買的，也一直為了買車儲蓄。因為我們不需要繳付有線電視、健身室、停車、互聯網、水電煤和租客保險的費用，所以有多餘的金錢多叫外賣。 史密斯

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「工作度假」長做長有？

這種「工作度假」的生活能否一直維持呢？「玻璃門」網站（Glassdoor）高級經濟學家Daniel Zhao認為，終有一日將回歸「舊日常」。他表示，大部份人仍然預計未來將回到公司實際所在的地方，對僱主和僱員都一樣。雖然永久遙距工作的職位數目增加，但大部份打工仔仍然受到實體辦公室所限。

疫情結束過後，Airbnb因為宅經濟而來的優勢或會消失。除此以外，Airbnb還要解決平台本來已經有的安全問題。過往牽涉Airbnb的負面新聞多不勝數，例如賣淫、偷竊和偷拍事件，個別地方因為出租住宿被指擾民引起爭議，甚至有人於Airbnb住宿舉辦派對導致槍擊事件發生。這些都是公司不可迴避的問題，並且影響疫後能否終於轉虧為盈的因素。不過當然這些都是後話，北半球步入冬季爆發的新一波疫情才是燃眉之急，公司也坦言預計第四季的成績單將更加難看。

Airbnb尋求上市，估值約300億美元，這比2年前切斯基對投資銀行家說的500億美元少。然而公司已下定決心這麼做，想必已權衡利弊，亦計算過這是適當的時機，即是「此時不攻，更待何時」。

Airbnb在12月9日定價，10日在納斯達克及上市。而有心投資ABNB的人，再看看公司所說如何利用IPO募集資金（IPO proceeds），應能做出決定：「用於一般企業用途，包括營運資金，運營支出和資本支出。」