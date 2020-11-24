【美股】疫苗利好市況回穩　道指升逾1%

新型冠狀病毒疫情持續肆虐全球，但英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的新冠疫苗有效率高達9成，刺激巿場氣氛， 美股繼上周五收市全線下跌後回穩，道瓊斯工業平均指數初段升逾300點，其後稍為回落，至中段再展升勢漲逾400點，全日高見29667點， 收市升幅收窄, 但仍升超過1%。

道指收巿報29591.27點，升327.79點或1.12%，納斯達克指數收報11880.63點，升25.66點或0.22%，標準普爾500指數收報3577.59點，升20.05點或0.56%。

過去兩星期，美國生物技術公司莫德納（Moderna），以及德國BioNTech與合作夥伴美國藥廠輝瑞（Pfizer）陸續公布新型冠狀病毒疫苗利好消息，英國藥廠阿斯利康亦發聲明表示，與牛津大學合作的疫苗有效率高達九成，沒有發現嚴重副作用，且有足夠原料藥在年底前製出2億劑，明年首季結束前可製出7億劑供應全球。

另外，宣布當選美國總統的民主黨人拜登（Joe Biden）據報將提名前聯儲局主席耶倫（Janet Yellen）出任下一屆財政部長，成為美國首任女財長，市場憧憬她將會爭取民主共和兩黨就新紓困方案等經濟措施達成協議，推高道指數在尾段的升幅。

新冠疫苗可能相對較快推出的預期，提振了投資者對美股市場及對2021年經濟增長前景的信心，但同時導致高科技型「居家概念股」遭到拋售，微軟周一每股收報210.11美元，跌0.13%，Facebook收報268.43美元，跌0.47%，蘋果跌2.97%，Netflix跌2.38%。

量化投資研究機構Chaikin Analytics創始人Marc Chaikin表示，隨著冠狀病毒疫苗研發的好消息接踵而至，市場已形成了忽略短期不利因素、著眼於疫苗對經濟的積極影響的機制，「多種高效新冠病毒疫苗即將推出，加上聯儲局重申關於支持經濟的承諾，使我對年底及以後美股將會繼續攀升充滿信心。」