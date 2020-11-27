美股感恩節假期休市　歐洲股市普遍偏軟

歐洲股市在11月26日表現偏軟，其中在英國，當局指在全國封城令結束後，仍有超過三分一人口面對嚴格的抗疫措施，導致投資者憂慮英國短期的經濟前景。

英國的全國封城令在12月2日屆滿，首相約翰遜（Boris Johnson）政府公布全國實施三個等級的地區抗疫措施，曼徹斯特、伯明翰等大城市及英格蘭東南部肯特郡等地屆時被列為最高級別的第三級，大約2300萬人的生活受影響。約翰遜強調，嚴格的抗疫措施會維持至春季，直到疫苗開始供應及大規模檢驗病毒措施的出現，民眾的生活才可以逐漸回復正常。

受到有關消息影響，再加上英國與歐盟的貿易談判持續不明朗，英國富時指數全日在低位徘徊，收市報6363.93點，跌0.44%。

在個別股價方面，與牛津大學合作研發針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）因為其測試疫苗的手法受到質疑，拖累股價跌0.67%；維珍理財（Virgin Money UK）的年度利潤減少77%，導致股價連跌兩個交易日，收市重挫逾9%。

另外德國DAX指數報13286.57點，微跌0.024%；法國CAC指數報5566.79點，跌0.081%；至於美國股市則因為感恩節假期而休市。