移居泰國｜外國人置業滿256萬即獲居留簽證　2021年首季實行

全球新冠疫情重創經濟，泰國的房地產市場也因此受到打擊。日本媒體報導，泰國政府打算祭出「買房送居留簽證」政策，只要置產1000萬泰銖即可獲得5年居留簽證或是享有折扣，希望能藉此吸引外國資金搶救房市。

泰國將推出「買樓送居留簽證」計劃（按圖了解）：

根據日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）報道，這項特殊簽證名為「Elite Flexible One」，價值50萬泰銖（約127,830港元）。

負責泰國簽證工作的「泰國益利尊榮卡」（Thailand Privilege Card）公司主席Somchai Soongswang表示，簽證持有人可以享有機場VIP導遊、快速通關、豪華房車接送等服務。

據稱，外國買家只要購買一個單位以上的房產，且總價超過1000萬泰銖（約2,556,299港元），即可免費獲得此簽證，或是享有優惠費率。Somchai Soongswang並未透露更多細節，僅說該計劃預計在2021年首季上路，預計將進行2年時間。（編按：準業主所購物業必須是已準備供人入伙，以及不是正在興建中。）

知情人士透露，泰國政府已經在11月初批准此一計劃，雖然法規禁止外國人透買泰國土地，但海外買家仍可購買公寓或者大樓。

受疫情影響，泰國房地產開發商現金流短缺，主要開發商近期已經裁員了上百名員工。泰國房地產協會主席警告，如果政府再不採取應對措施，第四季將有超過2000名房地產業從業人員失業。

事實上，泰國早在2003年就推出這項被暱稱為「菁英簽證」的居留簽證計劃，目的是吸引高收入的外國人士長期居住在泰國，但這次是首次將此簽證與房地產相結合。

近幾年泰國首都曼谷和旅遊勝地芭達雅、布吉島，都吸引了不少來自中國大陸、香港、台灣、美國或新加坡的海外買家置產。不過根據調查，2010年至2018年，平均每年都有10.5萬戶新公寓亮相，但平均每年僅賣出9.6萬戶，明顯供過於求，加上中美貿易戰與泰銖升值等因素，中國資金撤出泰國房產市場，導致泰國房市自2019年就開始出現萎縮。

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