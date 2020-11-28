【美股】華爾街股市向好　納指創收市新高

美股在11月27日感恩節假期後的半日市表現普遍向好，受到零售商展開年末購物季攻勢帶動，三大指數都錄得升幅收市，其中納指更錄得歷史新高。

道指收市報29910.37點，升37.9點，升幅0.13%；標普500指數報3638.35點，升8.7點，升幅0.24%；納指報12205.85點，升111.44點，升幅0.92%。

而在開市前傳出總統特朗普（Donald Trump）表示可能會接受選舉人票結果而離開白宮的消息，再加上投資者期望年末節日零售表現強勁，刺激多隻零售相關股份表現，亞馬遜在開市早段曾升0.7%，收市升0.32%；Shopify升逾1.4%；GameStop更一度急漲超過一成，收市升9.02%。不過華特迪士尼宣布上調裁員人數至3.2萬人，拖累股價下挫1.3%。

總結一周表現，三大指數都曾經分別錄得收市新高，其中道指更首度在3萬點以上結束交易日。另外受到針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗開發取得進展帶動，美股在11月全面上升，道指升12.8%，創下自1987年1月以來最大單月升幅；標普500指史及納指亦分別升11%及10.8%。

歐洲股市亦普遍向好，英國富時指數收市報6367.58點，升0.073%；德國DAX指數報13335.68點，升0.37%；法國CAC指數報5598.18點，升0.56%。