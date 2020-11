拜登任命美國聯儲局前主席耶倫為財政部長　道指跌近200點

美國總統當選人拜登(Joe Biden)任命聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)為財政部長,道指跌近200點。

拜登11月30日稱他將提名聯儲局前主席耶倫,擔任下一任美國財政部長。倘若其任命獲得國會確認,她將成為部門231年來,第一位擔任這個職位的女性。

現年74歲的耶倫被廣泛視為出任財長的穩妥人選,外界寄望她爭取民主、共和兩黨就新紓困措施等經濟方面達成妥協,並有望獲得國會參議院共和黨議員支持其提名。

她在2014年2月至2018年2月間擔任聯儲局主席,橫跨奧巴馬(Barack Obama)及特朗普(Donald Trump)政府。她卸任後加入智庫布魯金斯學會(Brookings Institution),是學會的傑出院士。

圖為時任美國聯儲局主席耶倫2017年12月在其最後一次出席的記者會時,聆聽他人發言。美國總統特朗普上任後,想有跟他想法一致的人執掌聯儲局。他曾多次批評耶倫及儲局,稱政策偏幫奧巴馬政府。但總統沒有權力解僱聯儲局主席。(Getty)

耶倫畢業於布朗大學(Brown University)和耶魯大學,在學術界資深歷厚,「實戰」經驗豐富。2013年,350名經濟學者聯署去信奧巴馬,支持她擔任聯儲局主席,他們的理據是,耶倫早就次按危機提出警告、領導風格民主,以及決心創造更多就業職位。

美國《國會山報》11月13日報道,耶倫在拜登競選期間,有向拜登提供建議,就後疫情的經濟議題向拜登團隊做簡報。她亦已建議議員通過另一個刺激經濟方案,並警告說沒這個的話,美國經濟會面臨更深及永久的損害。

圖為2019年5月,美國進步研究中心總裁坦登出席一場演講。(Getty)

拜登過渡團隊亦在一份聲明中指出,拜登提名坦登(Neera Tanden)擔任行政管理和預算局(Office of Management and Budget)局長。坦登現為美國進步研究中心(Center for American Progress)總裁。她將是首位領導這部門的首位有色人種女性。

拜登亦選了其競選經濟顧問的伯恩斯坦(Jared Bernstein)擔任經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)成員。他擔任拜登的顧問多年。

圖為2009年10月美國白宮羅斯福廳內,時任美國副總統的拜登(中)就當時最新失業數字向媒體發言期間,時任中產工作組執行總管伯恩斯坦(左)亦在場。(Getty)

除了伯恩斯坦,布希(Heather Boushey)亦是委員會成員之一。她是華盛頓公平增長中心(Washington Center for Equitable Growth)的聯合創辦人。