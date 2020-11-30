拜登勝選｜美國聯儲局前主席耶倫　獲提名擔任財政部長

美國總統當選人拜登（Joe Biden）任命聯儲局前主席耶倫（Janet Yellen）為財政部長，道指跌近200點。

拜登11月30日稱他將提名聯儲局前主席耶倫，擔任下一任美國財政部長。倘若其任命獲得國會確認，她將成為部門231年來，第一位擔任這個職位的女性。

現年74歲的耶倫被廣泛視為出任財長的穩妥人選，外界寄望她爭取民主、共和兩黨就新紓困措施等經濟方面達成妥協，並有望獲得國會參議院共和黨議員支持其提名。

她在2014年2月至2018年2月間擔任聯儲局主席，橫跨奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）政府。她卸任後加入智庫布魯金斯學會（Brookings Institution），是學會的傑出院士。

圖為時任美國聯儲局主席耶倫2017年12月在其最後一次出席的記者會時，聆聽他人發言。美國總統特朗普上任後，想有跟他想法一致的人執掌聯儲局。他曾多次批評耶倫及儲局，稱政策偏幫奧巴馬政府。但總統沒有權力解僱聯儲局主席。（Getty）

耶倫畢業於布朗大學（Brown University）和耶魯大學，在學術界資深歷厚，「實戰」經驗豐富。2013年，350名經濟學者聯署去信奧巴馬，支持她擔任聯儲局主席，他們的理據是，耶倫早就次按危機提出警告、領導風格民主，以及決心創造更多就業職位。

美國《國會山報》11月13日報道，耶倫在拜登競選期間，有向拜登提供建議，就後疫情的經濟議題向拜登團隊做簡報。她亦已建議議員通過另一個刺激經濟方案，並警告說沒這個的話，美國經濟會面臨更深及永久的損害。

圖為2019年5月，美國進步研究中心總裁坦登出席一場演講。（Getty）

拜登過渡團隊亦在一份聲明中指出，拜登提名坦登（Neera Tanden）擔任行政管理和預算局（Office of Management and Budget）局長。坦登現為美國進步研究中心（Center for American Progress）總裁。她將是首位領導這部門的首位有色人種女性。

拜登亦選了其競選經濟顧問的伯恩斯坦（Jared Bernstein）擔任經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）成員。他擔任拜登的顧問多年。

圖為2009年10月美國白宮羅斯福廳內，時任美國副總統的拜登（中）就當時最新失業數字向媒體發言期間，時任中產工作組執行總管伯恩斯坦（左）亦在場。（Getty）

除了伯恩斯坦，布希（Heather Boushey）亦是委員會成員之一。她是華盛頓公平增長中心（Washington Center for Equitable Growth）的聯合創辦人。