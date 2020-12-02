愛馬仕Hermès「白鱷魚凱莉包」驚天價賣出　刷新世界手袋拍賣紀錄

Hermès愛馬仕二手包一直很有行情，在拍賣場高出估價也是有可能的，不管是柏金包還是凱莉包，只要皮質特別、保養得好，絕對會出現意想不到的驚喜。CHRISTIE'S佳士得2020年11月於香港舉辦「典雅傳承：手袋及配飾」拍賣，其中有一款「罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉包（Kelly）」，成交總額為港幣337.5萬，刷新世界拍賣紀錄，比最初估價高出4倍，登上「包包之王」。

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2020年11月27日在香港佳士得舉辦的第18907場拍賣「典雅傳承：手袋及配飾」，拍品編號3878，是愛馬仕2019年出產的「罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分內縫凱莉包」，包包尺寸為25 w x 19 h x 9 d cm，狀況評級為1。此包最後以港元3,375,000成交，刷新世界手袋天價紀錄。

落槌價緊追在後的包款，則是拍品3879「罕見霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮25公分柏金包」，包身尺寸為25 w x 19 h x 14 d cm，2016年出產，狀況評級也是1。同樣是愛馬仕霧面白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮，成交總額是港元3,000,000，價格也令人驚訝不已。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕Hermes包王出爐！白鱷魚凱莉包拍賣1242萬創新高】