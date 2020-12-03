蘋果iPhone12環保大計碰壁　巴西聖保羅州要求必須附送充電器

蘋果iPhone 12不再標配充電器一度成為全球熱議的話題，有人支持也有人反對。支持的人當然是衝着環保說話，而反對的人則表示我還帶多花錢購買，太坑！但對於蘋果提出環保的理由，在有些國家是說不通的。

據報道，巴西聖保羅方面消費者保護機構Procon-SP決定，要求蘋果必須為iPhone 12附帶充電器，理由是這是移動設備的重要組成部分，將其移除違反了當地的法規。針對這一規定，蘋果回應並解釋這是為了減少碳排放，但有關方面根本不理，指環保理由不充分。

最關鍵的是，消費者保護機構Procon-SP直接戳中了蘋果的軟肋，指出蘋果營銷材料中未提及移除充電器。儘管目前僅僅是聖保羅行動了，但報道稱巴西方面正考慮從國家層面保持一致。

除了巴西之外，法國銷售的iPhone 12同樣配備了耳機。這是因為法國在2003年規定：為了用戶的健康凡是在法國出售的售價都必須配備耳機。因為法國人認為用戶在使用耳機時無需將手機貼近耳朵，以避免接觸到電磁波輻射。

儘管這個說法並不科學，但卻讓iPhone12法國版標配有線耳機，而且還沒漲價。人常言店大欺客，看來能約束這些大品牌的只能依靠國家的法律法規來保護消費者的權益了。

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