納指再創新高　Tesla市值突破6000億美元

美國疫情持續惡化，華府制裁14名中國全國人大常委會副委員長令美中緊張關係再度升溫，以及英國脫歐談判面臨破裂，均利淡大巿氣氛，投資者繼續關注美國財政刺激方案的談判進展，美股周一未能延續上周五創新高的氣勢，三大指數個別發展。

道瓊斯工業平均指數高開14點，再創即市新高30233點，但其後遇到沽壓，英特爾和陶氏（Dow）分別下跌3.4%和3.3%，道指一度跌穿3萬點，收巿報30069.79點，跌148.47點或0.49%；納斯達克指數在科技股帶領下再創即市及收市新高，高見12536點，收巿升55.71點或0.45%，報12519.95點；標準普爾500指數全日走勢向下，收報3691.96點，跌7.16點或0.19%。

有報道指美國政府旗下的國際開發金融公司（DFC）的調查發現，沒有證據顯示政府向柯達公司（Eastman Kodak）批出的7.65億美元仿製藥成分生產貸款，牽涉任何利益衝突或官員行為失當；柯達公司股價勁升六成。

特斯拉（Tesla）股價續刷歷史新高，總市值突破6000億美元大關，每股收報641.76美元，升7.13%。Loup Ventures資深科技分析師Gene Munster表示，特斯拉股價在未來三年可能會再上升300%，達到2500美元，從而使其市值超過2萬億美元；在美國上市的公司中，只有蘋果公司超過了這個數字。

高盛股市分析師表示，近期內美股小幅回調的概率增大，因為美國的疫情可能促使投資者降低倉位，雖然疫苗批准使用已迫在眉睫，但美國強化防疫限制以及潛在的封鎖措施，可能拖累近期經濟復甦步伐。