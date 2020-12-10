AirPods Max售價嚇人　科技產品陷入瘋狂漲價潮

蘋果AirPods Max如期而至，令人們感到意外的卻是高達549美元（香港定價4,599港元）的售價，幾乎無一例外的引發了全球用戶的吐槽。更有國外媒體表示549元美元的蘋果AirPods Max是「一場災難」，因為科技產品定價權已失控，越來越多的科技產品不僅在漲價，而且幾近瘋狂。

SlashGear指出，近年來消費電子產品的定價已經逐漸呈現了失控的趨勢。以智能手機為例，所謂技術創新的代價就是越來越貴。雖然電子產品零部件在物料清單（BOM）上的報價比最終產品要低得多，但在追求極致體驗的道路上，用戶並不能夠自己來掌控。

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在消費主義的大環境下，廠商似乎順勢而為地抬升了歷代旗艦產品的售價。當然，我們也不否認，從產品的實際組裝、到零售物流，廠商還面臨着諸多隱性研發成本。依「一分價錢一分貨」的常理來看，消費者願意為自己的需求而支付溢價，是廠商們喜聞樂見的。

但這似乎也造成了一個惡性循環，甚至某些性價比廠商也被迫一起抬價來應對市場競爭。只不過智能手機市場已經日趨飽和，廠商必須提高單品售價來維持正常運轉所需的利潤。只是隨着消費者的需求回歸理智，一款消費電子設備的使用周期，似乎也變得越來越長了。

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