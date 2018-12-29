美國研究：瞓飽更有精力做運動　睡眠不足癡肥機會增

美國羅格斯大學（Rutgers University）教授發布關於睡眠不足實驗結果。學者研究受訪者的飲食習慣﹑身體活動水平和睡眠時長，共有17.7萬學童接受調查。醫學快訊網站在周二（13日）總結指出，睡眠不足容易養成不良生活習慣，引致癡肥。

美國羅格斯大學傑出教授拉布羅（Labros Sidossis）10月15日在《臨床睡眠醫學期刊》（Journal of Clinical Sleep Medicine）上發表《睡眠不足與兒童的飲食習慣，使用電子產品時間和肥胖相關》的研究。合計17.7萬學童接受調查。

據美國睡眠醫學學會（The American Academy of Sleep Medicine）建議12歲以下兒童應睡超過9小時， 13歲以上青少年應睡個8小時以上。拉布羅就受訪者的飲食習慣、身體活動水平和睡眠時長等作出分析，指出其中四成受訪者睡眠時長不足。

拉布羅表示，睡眠不足容易養成不吃早餐、定時吃甜品、食快餐、長時間使用電子產品等不良習慣，增加癡肥機會。研究發現，有氧健身運動與睡眠時長有關。更充足的睡眠可以令學童充沛的精力進行有氧運動，擁有更健康的身體。

（綜合報道）