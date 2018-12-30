【2019前瞻】5G手機上半年面世　智能城市近在咫尺？

2018年，我們由蘋果新iPhone講到電子支付；由年初的比特幣大貶值，講到年底的「幣少爺」；又由自動駕駛講到人工智能（AI），再講到特斯拉（Tesla）送旗下跑車上火星......
轉眼一年將盡，在日新月異的科技洪流中，2019年科技界的「大紅人」將會是「5G」及「太空」。現在讓我們由5G智能電話講到人類重返月球計劃，展望2019年的科技趨勢。
5G智能電話與頻譜編配
國際電信聯盟（ITU）2019年會決定全球5G頻譜編配，韓國三星電子與美國電訊巨頭Verizon亦打鐵趁熱，計劃2019年上半年在美國推出5G智能電話；不過蘋果則預料會在2020年才推出5G iPhone。
5G流動服務除了能提升上網速度，亦是智能城市不可或缺的齒輪：這項技術是物聯網（IoT）、自動駕駛、及其他創新科技的核心，甚至能在軍事上提供超高速數據傳輸。中美兩國亦在這個領域正面交鋒，希望佔盡市場先機，爭奪未來世界話語權。
2019年前瞻：國際電信聯盟2019年會決定全球5G頻譜編配，廣設基站及開放更多頻譜將助5G技術連結城市，是智能城市不可或缺的齒輪。（VCG）
人工智能不再陌生
隨着全球不少企業陸續引入人工智能（AI），蘋果Siri及亞馬遜Alexa等人工智能助手亦開始普及，國際市場調查機構IDC預料，AI會在2019年開始步入正軌，由大家覺得「那麼遠」的技術，漸漸成為我們生活中「這麼近」的一部分。世界各國亦開始研究AI道德議題，並希望制訂新法律規管這項新技術。
2019年前瞻：國際市場調查機構IDC預料，AI會在2019年更為普及。（VCG）
民營太空企業領風騷
2019年可能是重要的「太空之年」，並由多家新興太空科技公司領頭。特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），與波音公司計劃在2019年中，以「Dragon」太空船運載太空人往國際太空站。這將是2011年以來，再有美國本土升空的載人太空計劃。
亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的藍色起源（Blue Origin），預料2019年實行首次送人上太空的計劃，據報每人旅費最少20萬美元（約156萬港元）；英國富商布蘭森（Sir Richard Branson）旗下的維珍銀河（Virgin Galactic）亦計劃在2019年3月實現太空商用飛行。
2019年前瞻：Blue Origin擬在2019年實行首次送人上太空計劃，並打算向參與計劃的乘客收取約20萬至30萬美元（約156萬至234萬港元）的旅費。
NASA重返月球計劃
美國總統特朗普為確保美國未來在太空探索上領先全球，2017年12月11日簽署「頭號太空政策指令」（Space Policy Directive 1），要求美國太空總署（NASA）帶領美國太空人重返月球。2019年亦是人類首次登月五十周年，NASA正籌備新一輪登月任務，最早會在2019年讓獵戶座太空船（Orion）載人登月。
2019年前瞻：美國岩士唐（Neil Armstrong）1969年成為登上月球的第一人，NASA正籌備新一輪登月任務，計劃在2019年再派人上太空。（視覺中國）
（綜合報道）