【2019前瞻】5G手機上半年面世　智能城市近在咫尺？

2018年，我們由蘋果新iPhone講到電子支付；由年初的比特幣大貶值，講到年底的「幣少爺」；又由自動駕駛講到人工智能（AI），再講到特斯拉（Tesla）送旗下跑車上火星......

轉眼一年將盡，在日新月異的科技洪流中，2019年科技界的「大紅人」將會是「5G」及「太空」。現在讓我們由5G智能電話講到人類重返月球計劃，展望2019年的科技趨勢。