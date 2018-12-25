【回顧2018】地球叔叔「燥底」　氣候異常變本加厲　人類無所適從

2018年即將步入尾聲，回顧這氣候時有異常狀況的一年：熱浪侵襲、洪水肆虐、山火橫行、風雪交加、豪雨連連……南北半球皆深受其害。可見，氣候變化的影響正在世界各地顯現，對人們日常生活造成難以估量的破壞。 為應對日趨嚴重的氣候變化問題，多國代表12月2日至14日齊集波蘭礦業城市卡托維茲（Katowice）召開聯合國氣候峰會，商討執行2015年締結的《巴黎協定》（Paris Agreement）。但隨着美國總統特朗普2017年6月宣布退出協議，全球對抗氣候變化的力量亦被嚴重削弱。危機當前，各國能把握2019年扭轉形勢嗎？

回顧2018年氣候：全球暖化催生極端天氣，熱浪2018年席捲北美、歐洲、日本等多個地方，加拿大更有90人命喪高溫天氣下，令不少人關注氣候變化問題。（視覺中國）

熱浪席捲全球 屢創高溫記錄

2018年夏季異常酷熱，世界多地發生熱浪致死的案例。其中，加拿大魁北克省有90人命喪高溫天氣之下。

歐洲、美國及日本亦相繼有破紀錄高溫出現。例如，西班牙8月錄得攝氏40度酷熱氣溫；美國德州沃思堡市（Fort Worth）7月創下近攝氏43度高溫；日本埼玉縣錄得攝氏41.1度高溫，創日本有紀錄以來最高。

有專家認為由於氣候變化，未來預計會有更極端的天氣，以及發生頻率更高的熱浪。

回顧2018年氣候：強颱風「飛燕」9月4日吹襲日本，釀11死680傷。狂風暴雨導致大阪關西機場嚴重水浸，此外世界文化遺產京都西本願寺受損關閉。（視覺中國）

日本：颱風「飛燕」來襲 陸空交通癱瘓

日本2018年可謂是「天災連連」，接連受到暴雪、酷暑、豪雨及地震的嚴重打擊，還迎來25年來最強颱風「飛燕」（Jebi）。

「飛燕」9月4日登陸關西地區，導致11死亡、680人受傷。受颱風影響，大阪關西機場嚴重水浸，通往機場的唯一大橋亦因撞船意外損毀，令機場頓成孤島。此外，奈良、滋賀等地的知名景點受破壞暫停開放，世界文化遺產京都西本願寺亦受損關閉。

回顧2018年氣候：印尼蘇拉威西島9月28日發生連環地震，並觸發海嘯，令不少當地人家園盡毀、失去至親。重災區帕盧市是一個小城市，無論殮葬或醫療設施都嚴重缺乏。（視覺中國）

印尼：地震海嘯齊發 災區屍橫遍野

繼龍目島（Lombok island）8月發生多次強震後，印尼另一度假勝地蘇拉威西島（Sulawesi）9月28日發生連環地震，最高達到黎克特制7.5級，並引發6米高海嘯。事件造成2045人死亡、6.7萬間房屋被毀、超過8.2萬人流離失所。

這次地震引發的海嘯，撲向共住有超過60萬人的帕盧市（Palu）及棟加拉（Donggala）沿岸，捲走大量走避不及的居民，淹沒平日熙來攘往的街道，令帕盧這座沿岸小城市在數天內變得死傷枕藉，空氣中更是瀰漫着令人欲嘔的屍臭味。

由於死者眾多，當局為防止疫症爆發及宗教原因，在重災區帕盧市挖掘大型坑洞，集體安葬罹難者。

回顧2018年氣候：美國加州多處自11月8日起爆發大規模山火，火勢迅速蔓延，奪走88人性命。美國總統特朗普怪罪地方政府管理不善，強調氣候變化並非山火肆虐的主因。（美聯社）

加州：山火無情肆虐 家園毀於一旦

美國加州自11月8日起爆發史上死傷最嚴重的山火，約25萬人需要緊急疏散。事件造成88人死亡、超過1.8萬間房屋被毀，另有25人仍下落不明。

被稱為「營火」（Camp Fire）的山火最先發生在加州薩克拉門托（Sacramento）以北約128公里，之後席捲北部比尤特縣（Butte County）天堂鎮。

這場「地獄火」之所以失控，跟氣候變化不無關係。全球暖化令樹林環境更為乾躁，一點火星足以成為燃燒點，在火乘風勢下，迅速蔓延整片山區。