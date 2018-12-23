【回顧2018】基因改造嬰兒抗病　科技進步到能夠Playing God？

2018年有不少與科技相關的大事，特別在剛踏入1月，都還沒過一星期就爆出了電腦CPU的「Meltdown」和「Spectre」漏洞，震驚世界。回顧2018年，有哪件科技新聞是讓你最難忘的呢？

英特爾（Intel）是「Meltdown」和「Spectre」漏洞的最大受害者，全球無數電腦有潛在風險。（GettyImages）

「Meltdown」和「Spectre」漏洞

2018年1月都還沒過第一個星期，英特爾（Intel）就被爆出名為「Meltdown」和「Spectre」的漏洞。兩個漏洞都是針對中央處理器（CPU）出現的設計缺憾，黑客可通過這兩個漏洞非法讀取系統內存，竊取密碼等關鍵資料。

由於漏洞屬於CPU設計缺憾，意味問題解決並不容易，而且牽連甚廣。實際所有自1995年生產的CPU，不論是Intel還是AMD、甚至是手機使用的高通Snapdragon都受到影響。

消息公布不久後Intel隨即發布更新，封鎖有關漏洞。但由於更新屬於「深層級」復修，所有電腦速度在更新後都一定程度變慢。然而因漏洞嚴重，全球所有電腦或手機裝置都建議更新，免受黑客攻擊招致損失。

中國深圳南方科技大學副教授賀建奎聲稱成功利用基因改造技術，誕生出一對先天對愛滋病免疫的雙胞胎。（視覺中國）

中國「基因改造嬰兒」事件

還有一則震撼新聞，就是中國深圳南方科技大學副教授賀建奎，在11月聲稱透過基因編輯技術，令一對新生雙胞胎嬰兒能夠先天對愛滋病免疫。若然屬實，這將會是世界首例，亦驗證了基因改造技術可以應用在人體身上。

不過消息報道後賀建奎隨即受到國際社會，包括中國當局的譴責。因賀建奎正在挑戰基因研究的道德底線。現時因基因改造有高度的不明確性，且有不可預知的後果，因此必須受到監管。

儘管科學技術、醫療的進步帶領人類活得更健康，基因改造亦可能是治療先天缺憾等不治之病的解決方法，但在沒有任何規管或指引下擅自進行，造成的後果可能相當嚴重。

經歷2017年暴升後，Bitcoin價值在2018年經歷多次跳崖式下跌，現時價值是2017年同時期最高點的五分之一。（Getty Images）

Bitcoin等虛擬貨幣大貶值

2017年是Bitcoin大熱之年，2018年是Bitcoin以致其他虛擬貨幣的泡沬大爆破之年。還記得2017年12月Bitcoin一度升上歷史高位1.7萬美元嗎？當時還有不少人走進投機，開設虛擬貨幣交易公司，設立「礦場」掘礦。

但包括Bitcoin在內，大量虛擬貨幣在2018年都直線向下。Bitcoin在8月一度跌至6500美元稍為喘定後，在11月繼續跳崖式暴瀉，截至12月只剩3400美元，是2017年高位價值的五分之一。

如此暴瀉一度令不少買賣公司破產，不論是日本、或是香港都發生了交易平台涉嫌捲款潛逃的案件。電腦市場亦因礦場倒閉，大量「礦卡」（顯示卡）留入二手市場，2017年經常出現的虛擬貨幣討論亦不再。2018年虛擬貨幣已漸漸沉進水底。

AI助理等各種應用更為普及，特別在2018年大量應用在手機及其他設備中。（視覺中國）

AI私人助理愈見普及

2018年也是人工智能（AI）之年，包括Google、亞馬遜、微軟、蘋果、以至小米等也先後在2018年推出新的「AI私人助理」。其中一個最精彩的是Google在5月8日展示最新名為「Duplex」的AI語音技術，結合助理Google Assistant成功在一個理髮店預約剪髮。Google在會上播出這段錄音，若不告訴你沒有人會懷疑打電話的只不過是一台AI。

2017年AlphaGo連挫中韓世界圍棋王成為國際新聞，「深層學習」成為2017年AI的代名詞，2018年則是私人助理。今天AI私人助理除電腦、智能家居及智能手機，亦有應用在企業運作上。日本地產公司大京地產，就決定引入IBM的「hitTO」AI助理，成為IT部門的接線生解決公司內部IT問題。

▼Google的AI助理成功在理髮舖約剪髮