美國客機飛行途中掉頭折返　只因沒有卸載一顆「心臟」

飛機上發現失物不足為奇，但如果這份失物是剛捐出、可以移植給病人的「新鮮」心臟，確讓機組人員嚇一大跳。 美國西南航空（Southwest Airlines）出現蝦碌事件，周日（9日）一班客機由西雅圖飛往達拉斯（Dallas）途中，飛了3小時後才發現一個本來應該在西雅圖卸貨的移植用人體心臟，居然還留在飛機上，客機因此不得不掉頭飛返西雅圖，最後順利在指定時間內將它送抵目的地。

事件細節在周四（13日）曝光，西南航空表示，有關心臟本來是打算送去西雅圖一間醫院處理，準備日後給有需要病人移植之用。但機組人員卻未有卸貨，直至往達拉斯的機程飛到一半時，才發現它還在飛機上。

英國廣播公司（BBC）報道指，該心臟不是給特定人士用的。但當機長向乘客公布要折返的消息及原因時，乘客都大表震驚，不過未有不滿。反而有人更用手機查詢心臟的可保存時間。專家指大概是4至6小時，逾時便會報廢。

有機上醫生形容這是一宗可怕的疏忽。

折返後該心臟在指定時間內被送到一間器官捐贈中心儲存。負責安排是次捐贈的組織Sierra Donor Services指，該器官之後會經處理取用心瓣膜，留待將來備用。

這次西南航空勞師動眾中途折返，不過根據Sierra Donor Services發言人指出，該心臟只是取用其心瓣膜，而不是整個心臟，故此可以有更長的「保存」時間，只要在48小時內送抵醫療所，都不會破壞器官組織，意味客機就算當時不折返，也有可能「救得返」個心臟。

最後機上受影響的乘客較原定時間遲大約7小時抵達目的地。

（美國全國廣播公司／英國廣播公司）