5000馬騮大鬧新德里　闖入政府大樓撕毀文件

印度2019年將舉行大選,但當地政府不單面對政治問題,也要解決另一個意想不到的問題:猴子。 高達5000隻猴子正在首都新德里市區街頭走來走去。路透社周二(11日)報道,當地猴子數量大幅增長、走進人類聚居社區的問題愈見嚴重,牠們活躍地偷取途人的食物、手提電話,還闖入政府大樓撕毀政府文件,令官員也感到頭痛。

這批猴子非常百厭,路透社報道,牠們走入居民的家中,又踏進政府大樓,包括總理府、財務部及國防部大樓等,有內政部官員指,牠們會從窗戶爬入大樓,「搶食物,也會撕毀文件。」

當地官員已經呼籲民眾不要與猴子有直接眼神接觸,也避免走近幼少的猴子,以免觸怒其家人。

馬騮大鬧新德里:在印度國會大樓外牆,也出現不少猴子。(路透社)

印度近年高速發展,城市面積擴大,影響到不少猴子棲息的地區,也促使部分猴子走到人類社區尋找食物。

在印度教派當中,也有部分教派祟敬猴子,信眾樂於餵飼猴子,也吸引更多猴子走到人類聚居的地區。

印度研究機構「阿育王生態與環境研究信託」(Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment)研究員森古普塔(Asmita Sengupta)便指,部分猴子已習慣吃人類的食物,也因此變得不懼怕人類,甚至主動索取糧食。

路透社報道指,猴子數量在德里及其他鄰近地區快速增加,當局目前未有官方數字。

11月在新德里鄰近城市阿格拉(Agra),有猴子擄走一名僅出生12天的嬰兒並將其咬死,成為當地哄動一時的新聞。

