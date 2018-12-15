5000馬騮大鬧新德里　闖入政府大樓撕毀文件

印度2019年將舉行大選，但當地政府不單面對政治問題，也要解決另一個意想不到的問題：猴子。 高達5000隻猴子正在首都新德里市區街頭走來走去。路透社周二（11日）報道，當地猴子數量大幅增長、走進人類聚居社區的問題愈見嚴重，牠們活躍地偷取途人的食物、手提電話，還闖入政府大樓撕毀政府文件，令官員也感到頭痛。

這批猴子非常百厭，路透社報道，牠們走入居民的家中，又踏進政府大樓，包括總理府、財務部及國防部大樓等，有內政部官員指，牠們會從窗戶爬入大樓，「搶食物，也會撕毀文件。」

當地官員已經呼籲民眾不要與猴子有直接眼神接觸，也避免走近幼少的猴子，以免觸怒其家人。

馬騮大鬧新德里：在印度國會大樓外牆，也出現不少猴子。（路透社）

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印度近年高速發展，城市面積擴大，影響到不少猴子棲息的地區，也促使部分猴子走到人類社區尋找食物。

在印度教派當中，也有部分教派祟敬猴子，信眾樂於餵飼猴子，也吸引更多猴子走到人類聚居的地區。

印度研究機構「阿育王生態與環境研究信託」（Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment）研究員森古普塔（Asmita Sengupta）便指，部分猴子已習慣吃人類的食物，也因此變得不懼怕人類，甚至主動索取糧食。

路透社報道指，猴子數量在德里及其他鄰近地區快速增加，當局目前未有官方數字。

11月在新德里鄰近城市阿格拉（Agra），有猴子擄走一名僅出生12天的嬰兒並將其咬死，成為當地哄動一時的新聞。

（路透社 / Inside Edition）