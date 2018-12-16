埃及塞加拉考古新發現　4400年歷史古墓罕有保存完好

埃及文物部上周六（15日）宣布，在埃及塞加拉（Saqqara）發現一座有4,400年歷史的高級祭司古墓，墓室內的彩色雕像和畫作罕有地保存完好。古文物最高管理委員會（Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦齊里（Mostafa Waziri）形容今次發現，是近幾十年來獨一無二的發現。

埃及古物部12月15日宣布，當局發現一座保存完好、有4,400年歷史的私人墓室，裏面雕刻了五顏六色的象形文字和雕像。（路透社）

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這座墓室有兩層，上層有24尊彩色雕像，下層有31尊彩色雕像。墓壁上刻有多幅畫作和文字，大部分雕有人類和神靈的模樣，全部都罕有地完整無缺。

考古學家相信墓室裏的雕像和畫作所展示的正是墓室主人——埃及第五王朝第三任法老Neferirkare的高級祭司Wahtye，與母親、妻子及其他親屬的日常生活。

古物部指，與早前其他發掘到的古墓不同，此墓罕有地未經洗劫。考古團隊周一（16日）會開始挖掘這座古墓，期待會有更多的發現，包括墓主的石棺。

（英國廣播公司／趣味科學網站）