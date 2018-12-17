Prada吊飾似黑色猴子被指涉種族歧視　網民籲杯葛品牌後已停售

意大利名牌Prada日前推出Pradamalia配飾系列，主題為品牌自家設計的7隻奇幻生物。不過，其中一種生物看起來像一隻擁有紅色豐唇的黑色猴子，被指涉及種族歧視，惹起譁然，Prada其後已停售有關產品。

Prada設計的奇幻生物Otto（圖左）被指令人聯想到黑臉妝（blackface），帶種族歧視意味。（「Chinyere Ezie」Facebook）

美國在19世紀經常有白人演員將臉塗黑、把嘴唇畫得又紅又豐滿以扮演黑人，表演通常走搞笑或歌舞路線，有貶低黑人的意思。時至今天，社會大眾一般都認為黑臉妝（blackface）涉及種族歧視。

引起爭議的是一款名為Otto的深色木質玩偶吊飾，它有黑髮、大眼和一張大紅唇。紐約非裔人權律師埃斯（Chinyere Ezie）經過Prada的曼哈頓（Manhattan）分店時，看到這款產品，認為涉及種族歧視，在Facebook上發文表示不滿。

非裔人權律師埃斯認為設計帶有「種族歧視和貶低」意味，令她極為憤怒。（「Chinyere Ezie」Facebook）

埃斯指自己「憤怒得顫抖」，又說「歷史不能再重複，美國非裔值得更好的（待遇），我們亦要求得到更好的」。最難以置信的是，當她問店員是否知道店內的擺設的產品讓人聯想到黑臉妝，店員竟然誠實地回答，曾經有黑人員工就此事投訴過，但他已不在這裡工作。

埃斯的觀點得到許多人贊同，網民紛紛表示要擺買Prada。事後Prada已停售惹起爭議的產品，並發表聲明指，「它們是奇幻生物，與現實世界和黑臉妝完全無關。Prada集團從來沒打算冒犯任何人，我們痛恨所有形式的種族歧視。」

[1/2] #Prada Group abhors racist imagery. The Pradamalia are fantasy charms composed of elements of the Prada oeuvre. They are imaginary creatures not intended to have any reference to the real world and certainly not blackface. — PRADA (@Prada) 2018年12月14日

（衛報）