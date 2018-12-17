Prada吊飾似黑色猴子被指涉種族歧視　網民籲杯葛品牌後已停售

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意大利名牌Prada日前推出Pradamalia配飾系列，主題為品牌自家設計的7隻奇幻生物。不過，其中一種生物看起來像一隻擁有紅色豐唇的黑色猴子，被指涉及種族歧視，惹起譁然，Prada其後已停售有關產品。

Prada設計的奇幻生物Otto（圖左）被指令人聯想到黑臉妝（blackface），帶種族歧視意味。（「Chinyere Ezie」Facebook）

美國在19世紀經常有白人演員將臉塗黑、把嘴唇畫得又紅又豐滿以扮演黑人，表演通常走搞笑或歌舞路線，有貶低黑人的意思。時至今天，社會大眾一般都認為黑臉妝（blackface）涉及種族歧視。

引起爭議的是一款名為Otto的深色木質玩偶吊飾，它有黑髮、大眼和一張大紅唇。紐約非裔人權律師埃斯（Chinyere Ezie）經過Prada的曼哈頓（Manhattan）分店時，看到這款產品，認為涉及種族歧視，在Facebook上發文表示不滿。

非裔人權律師埃斯認為設計帶有「種族歧視和貶低」意味，令她極為憤怒。（「Chinyere Ezie」Facebook）

埃斯指自己「憤怒得顫抖」，又說「歷史不能再重複，美國非裔值得更好的（待遇），我們亦要求得到更好的」。最難以置信的是，當她問店員是否知道店內的擺設的產品讓人聯想到黑臉妝，店員竟然誠實地回答，曾經有黑人員工就此事投訴過，但他已不在這裡工作。

埃斯的觀點得到許多人贊同，網民紛紛表示要擺買Prada。事後Prada已停售惹起爭議的產品，並發表聲明指，「它們是奇幻生物，與現實世界和黑臉妝完全無關。Prada集團從來沒打算冒犯任何人，我們痛恨所有形式的種族歧視。」

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（衛報）

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