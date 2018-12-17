日本札幌居酒屋爆炸　懷疑涉氣體洩漏

日本北海道札幌市一間居酒屋周日（16日）晚上發生爆炸，造成42人受傷，其中1人傷勢嚴重，消防部門最初懷疑是氣體爆炸所致，其後警方懷疑是因除臭噴霧洩漏，氣體遭熱水爐加熱而導致意外。

爆炸引發的大火，花了5個半小時、直至周一（17日）凌晨2時10分才被撲熄，居酒屋所屬2層高建築物現已倒塌。42名傷者中，地產公司一名30多歲男員工面部受重傷。爆炸亦波及附近最少20棟建築和26輛汽車。

《共同社》引述警方消防部門指，現場位於市營地鐵平岸站附近餐飲店和商店林立的地區，肇事居酒屋和在同一棟建築物的地產中介門店損毀嚴重。

調查人員周一將前往現場搜證，警方認為爆炸源頭可能是倒塌建築物內的居酒屋或地產中介公司，將對意外成因展開調查。

報道引述前往現場的燃氣保安中心職員稱，居酒屋外有5個50公斤的石油氣罐（丙烷氣瓶），地產公司外則有2個20公斤氣瓶。爆炸發生後不久，建築物的燃氣管破損。

《日本放送協會》（NHK）引述警方稱，一名地產中介公司的相關人士表示，店內正棄置大量除菌消臭噴霧，事發前員工曾經從樽內釋放氣體。警方懷疑該批噴霧洩漏後，被辦公室內一個熱水爐點燃而導致爆炸。

（共同社／日本放送協會）