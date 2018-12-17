人類學家潘迪特（Triloknath Pandit）和他的同伴小心翼翼地將小艇駛到淺灘。他們不敢輕舉妄動，生怕惹惱島上的森蒂納爾人（Sentinelese）。為了跟他們來一次「親密接觸」，潘迪特團隊想到用禮物籠絡，希望能減低土著的戒心：還未上岸，先向對方拋擲數十個椰子，呈上數袋漁獲。僅十步之遙，數名皮膚黝黑、四肢靈活的族人紛紛跑來接收禮物，在岸邊拾得椰子後，馬上拋到泥灘，讓站在遠處的族人接收。
欲拒還迎的收禮物行為，是現代文明與森蒂納爾人有記錄以來的首次「和平接觸」。作為森蒂納爾人「最親密的朋友」，來自印度的潘迪特今年接受電視台訪問，回想當年的考察任務時有感而發：「有這群僅存的未接觸原始土著生活於斯，是我們國家的榮幸。」
（此為《窺探世界土著》系列報道之一）
1991年，潘迪特到訪位於孟加拉灣的北森蒂納爾島（North Sentinel Island），憑着他對當地族人的些少認知，加上參考前人的探險經歷，成功獲得森蒂納爾人的「默許」登島。團隊成員更近距離拍攝到珍貴的錄影片段，片段遂成為日後研究森蒂納爾人的重要材料。不過，這亦是目前為止，現代文明人最後一次能夠近距離「和平接觸」森蒂納爾人的機會。
同樣的嘗試，美籍傳教士周約翰（John Allen Chau）便沒有潘迪特的運氣了。今年11月中，他擅自划獨木舟試圖登島傳教，雖同樣帶着禮物而來，但登島不久後即被島上族人殺害。事件再一次引起外界關注這批世居安達曼海邊陲孤島、被現代文明遺忘的森蒂納爾部落；同時，亦讓人反思土著部落與現代文明碰撞而產生的矛盾衝突。
美籍傳教士周約翰嘗試登上北森蒂納爾島進行傳教，慘遭島上居民殺死。（路透社）
北森蒂納爾島位於孟加拉灣與安達曼海域交界，隸屬印度安達曼-尼科巴群島聯邦屬地之內。印度政府在2011年進行全國人口普查，只派出官員在北森蒂納爾島遠距離觀察，最終只記錄了目測到的15名居民（12名男性和3名女性）。島上原居民被專家認為是世上僅餘的矮黑人部落。由於他們長期過着與世隔絕的生活，連附近島嶼的部落族人也聽不明白森蒂納爾人的語言。因此，專家推斷森蒂納爾人獨立生活在島上至少數千年，期間與外界沒有任何接觸，以致部族的文化與周邊地區完全脫節。
矮黑人：即是散居在菲律賓、馬來半島、安達曼-尼科巴群島的尼格利陀人（Negrito）。尼格利陀人有着矮小身材和深色皮膚，是目前被了解得最不足夠的人類族群之一。學者認為矮黑人是遠古人類遠征隊的後代，而他們亦是人類學者了解遠古人種演化進程的重要對象。
世界各大洲住着不同土著部落，與現代文明有不同程度的接觸。（香港01）
「眼看手勿動」的遠古遺珠
森蒂納爾人屬於世界上為數極少的「未接觸部落」（uncontacted tribes）。部落雖然被定性為「未接觸」，但不代表他們「沒被發現」，或者沒人知道他們的存在。
各地政府對自己轄地內的原始部落地區有國際認可的主權，但未必有實際的行政管理權。今次傳教士周約翰的遇害地點北森蒂納爾島，就屬於印度的聯邦屬地之內。可是，印度政府一直以來只對其採取「眼看手勿動」（eyes-on and hands-off）方針，並沒有執行任何行政管理的措施，容許該族族人過着與世隔絕的生活。
雖然現時世上仍有很多部族散居各大洲的深山、叢林和島嶼等隱世角落，但可稱作「未接觸部落」的土著族群，可謂寥寥可數。根據國際性非牟利組織Survival International的定義，「未接觸部落」是指至今還未與現代文明有持續「和平接觸」（peaceful contact）的原始部落。他們主要分布在安達曼群島、南美洲和新畿內亞島。
南美洲未與外界有持續接觸的土著部落，居住在叢林深處。（路透社）
有專家估計，現時全球約有一百多個族群屬於「未接觸部落」，外界對他們所知甚少。而Survival International致力關注和保護世界各地原始土著和「未接觸部落」的生存權利，並呼籲現代人不要侵擾這群為數極少的「未接觸部落」，以免外來人口帶來的流行病菌和現代經濟發展行為（如旅遊業、伐木、礦產開採等）危及他們的生命，甚至導致部族有滅族危機。
Who are uncontacted tribes? What are they up against? What can you do to help? Watch this short video to find out.— Survival International (@Survival) 2018年11月27日
Survival has been campaigning to protect the lands of tribes like the #Sentinelese for decades. Join us and sign our petition here: https://t.co/yBDAKtRYwn pic.twitter.com/2pccKUOaM6
隔絕於世的生活讓「未接觸部落」並未與支配世界歷史進程的主流文明共同演化。所以，有人類學家及歷史學家認為，這些族群極有可能承傳着數千年，甚至上萬年前的人類文明餘燼，包括遠古部族遺留下來的獨特風俗、營生技能、工藝等並未為現代人所熟知的原始人類智慧。故此，了解他們有助窺探遠古時代的群體部落生活面貌。換句話說，若要更深入了解人類文明更迭進程，保護世上僅餘「未接觸部落」的任務可謂重中之重。
有專家估計，現時全球約有一百多個族群屬於「未接觸部落」，外界對他們所知甚少。（路透社）
就以森蒂納爾人為例，根據專家團隊過往的遠距離觀察，他們至今仍過着原始的漁獵生活。島上並未有發展農耕的痕迹，沒有出現金屬製品，也不懂使用火，所以他們的文明發展被認為仍停留在石器時代的程度。
「不要再打擾他們了」
2004年南亞海嘯過後，當局估計北森蒂納爾島有可能成為受災地區，派出直升機鳥瞰該島，觀察島上情況。直升機飛過島嶼上空途中，被島上的居民射箭攻擊。這是可幸的事，因這證明族人在強烈的地震過後仍然存活。這次經歷亦令印度政府意識到：現代人不應該再去打擾他們了。
當年印度政府派直升機視察北森蒂納爾島，被島上居民射箭攻擊。（路透社）
當局自此規定島嶼周圍禁絕航行，就連印度海軍也不准出現在島嶼附近，以保護島上土著居民。這次周約翰之所以能偷偷登島，相信是他與漁民漏夜兼程，趁黑夜避開海上警衛的監視，才能到北森蒂納爾島的鄰近島嶼着陸，然後再在天光時私自划獨木舟登上該島。
森蒂納爾人是世上碩果僅存的「未接觸部族」之一。圖為森蒂納爾人的「鄰居」、已與現代文明有持續接觸的加洛瓦人。（Getty Images）
森蒂納爾人之所以對外來人抱持異常敵視的態度，有人認為是他們部落之中口耳相傳的歷史因素使然。潘迪特當年完成考察後受訪時，亦認同森蒂納爾人是因為過去慘痛的經歷，故十分避忌與外界的接觸。
早在十九世紀，森蒂納爾人與「現代人」的初步接觸已不甚愉快。1880年，英國海軍軍官波特曼（Maurice Vidal Portman）帶隊到訪了北森蒂納爾島。探險隊在考察島嶼的過程中找到了一對夫婦和四個小孩，並把他們帶到南安達曼島的布萊爾港（Port Blair）。不幸的是，那對夫婦很快就因病去世，相信是由於他們缺乏抵禦現代病毒的免疫力。而英國人也不再扣留餘下的四個小孩，將禮物贈給他們，然後就把他們送回島上。至此，英國人亦沒有再與此部落接觸。是次有記錄的接觸，也許就是森蒂納爾人厭惡外界入侵的心態萌生之始。
上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《窺探隱世部落 考究文明衝突》。
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