人類學家潘迪特（Triloknath Pandit）和他的同伴小心翼翼地將小艇駛到淺灘。他們不敢輕舉妄動，生怕惹惱島上的森蒂納爾人（Sentinelese）。為了跟他們來一次「親密接觸」，潘迪特團隊想到用禮物籠絡，希望能減低土著的戒心：還未上岸，先向對方拋擲數十個椰子，呈上數袋漁獲。僅十步之遙，數名皮膚黝黑、四肢靈活的族人紛紛跑來接收禮物，在岸邊拾得椰子後，馬上拋到泥灘，讓站在遠處的族人接收。 欲拒還迎的收禮物行為，是現代文明與森蒂納爾人有記錄以來的首次「和平接觸」。作為森蒂納爾人「最親密的朋友」，來自印度的潘迪特今年接受電視台訪問，回想當年的考察任務時有感而發：「有這群僅存的未接觸原始土著生活於斯，是我們國家的榮幸。」 （此為《窺探世界土著》系列報道之一）

1991年，潘迪特到訪位於孟加拉灣的北森蒂納爾島（North Sentinel Island），憑着他對當地族人的些少認知，加上參考前人的探險經歷，成功獲得森蒂納爾人的「默許」登島。團隊成員更近距離拍攝到珍貴的錄影片段，片段遂成為日後研究森蒂納爾人的重要材料。不過，這亦是目前為止，現代文明人最後一次能夠近距離「和平接觸」森蒂納爾人的機會。

同樣的嘗試，美籍傳教士周約翰（John Allen Chau）便沒有潘迪特的運氣了。今年11月中，他擅自划獨木舟試圖登島傳教，雖同樣帶着禮物而來，但登島不久後即被島上族人殺害。事件再一次引起外界關注這批世居安達曼海邊陲孤島、被現代文明遺忘的森蒂納爾部落；同時，亦讓人反思土著部落與現代文明碰撞而產生的矛盾衝突。

美籍傳教士周約翰嘗試登上北森蒂納爾島進行傳教，慘遭島上居民殺死。（路透社）

北森蒂納爾島位於孟加拉灣與安達曼海域交界，隸屬印度安達曼-尼科巴群島聯邦屬地之內。印度政府在2011年進行全國人口普查，只派出官員在北森蒂納爾島遠距離觀察，最終只記錄了目測到的15名居民（12名男性和3名女性）。島上原居民被專家認為是世上僅餘的矮黑人部落。由於他們長期過着與世隔絕的生活，連附近島嶼的部落族人也聽不明白森蒂納爾人的語言。因此，專家推斷森蒂納爾人獨立生活在島上至少數千年，期間與外界沒有任何接觸，以致部族的文化與周邊地區完全脫節。

矮黑人：即是散居在菲律賓、馬來半島、安達曼-尼科巴群島的尼格利陀人（Negrito）。尼格利陀人有着矮小身材和深色皮膚，是目前被了解得最不足夠的人類族群之一。學者認為矮黑人是遠古人類遠征隊的後代，而他們亦是人類學者了解遠古人種演化進程的重要對象。

世界各大洲住着不同土著部落，與現代文明有不同程度的接觸。（香港01）

「眼看手勿動」的遠古遺珠

森蒂納爾人屬於世界上為數極少的「未接觸部落」（uncontacted tribes）。部落雖然被定性為「未接觸」，但不代表他們「沒被發現」，或者沒人知道他們的存在。

各地政府對自己轄地內的原始部落地區有國際認可的主權，但未必有實際的行政管理權。今次傳教士周約翰的遇害地點北森蒂納爾島，就屬於印度的聯邦屬地之內。可是，印度政府一直以來只對其採取「眼看手勿動」（eyes-on and hands-off）方針，並沒有執行任何行政管理的措施，容許該族族人過着與世隔絕的生活。

雖然現時世上仍有很多部族散居各大洲的深山、叢林和島嶼等隱世角落，但可稱作「未接觸部落」的土著族群，可謂寥寥可數。根據國際性非牟利組織Survival International的定義，「未接觸部落」是指至今還未與現代文明有持續「和平接觸」（peaceful contact）的原始部落。他們主要分布在安達曼群島、南美洲和新畿內亞島。

南美洲未與外界有持續接觸的土著部落，居住在叢林深處。（路透社）

有專家估計，現時全球約有一百多個族群屬於「未接觸部落」，外界對他們所知甚少。而Survival International致力關注和保護世界各地原始土著和「未接觸部落」的生存權利，並呼籲現代人不要侵擾這群為數極少的「未接觸部落」，以免外來人口帶來的流行病菌和現代經濟發展行為（如旅遊業、伐木、礦產開採等）危及他們的生命，甚至導致部族有滅族危機。

Who are uncontacted tribes? What are they up against? What can you do to help? Watch this short video to find out.



Survival has been campaigning to protect the lands of tribes like the #Sentinelese for decades. Join us and sign our petition here: https://t.co/yBDAKtRYwn pic.twitter.com/2pccKUOaM6 — Survival International (@Survival) 2018年11月27日

隔絕於世的生活讓「未接觸部落」並未與支配世界歷史進程的主流文明共同演化。所以，有人類學家及歷史學家認為，這些族群極有可能承傳着數千年，甚至上萬年前的人類文明餘燼，包括遠古部族遺留下來的獨特風俗、營生技能、工藝等並未為現代人所熟知的原始人類智慧。故此，了解他們有助窺探遠古時代的群體部落生活面貌。換句話說，若要更深入了解人類文明更迭進程，保護世上僅餘「未接觸部落」的任務可謂重中之重。

有專家估計，現時全球約有一百多個族群屬於「未接觸部落」，外界對他們所知甚少。（路透社）

就以森蒂納爾人為例，根據專家團隊過往的遠距離觀察，他們至今仍過着原始的漁獵生活。島上並未有發展農耕的痕迹，沒有出現金屬製品，也不懂使用火，所以他們的文明發展被認為仍停留在石器時代的程度。

「不要再打擾他們了」

2004年南亞海嘯過後，當局估計北森蒂納爾島有可能成為受災地區，派出直升機鳥瞰該島，觀察島上情況。直升機飛過島嶼上空途中，被島上的居民射箭攻擊。這是可幸的事，因這證明族人在強烈的地震過後仍然存活。這次經歷亦令印度政府意識到：現代人不應該再去打擾他們了。

當年印度政府派直升機視察北森蒂納爾島，被島上居民射箭攻擊。（路透社）

當局自此規定島嶼周圍禁絕航行，就連印度海軍也不准出現在島嶼附近，以保護島上土著居民。這次周約翰之所以能偷偷登島，相信是他與漁民漏夜兼程，趁黑夜避開海上警衛的監視，才能到北森蒂納爾島的鄰近島嶼着陸，然後再在天光時私自划獨木舟登上該島。

森蒂納爾人是世上碩果僅存的「未接觸部族」之一。圖為森蒂納爾人的「鄰居」、已與現代文明有持續接觸的加洛瓦人。（Getty Images）

森蒂納爾人之所以對外來人抱持異常敵視的態度，有人認為是他們部落之中口耳相傳的歷史因素使然。潘迪特當年完成考察後受訪時，亦認同森蒂納爾人是因為過去慘痛的經歷，故十分避忌與外界的接觸。

早在十九世紀，森蒂納爾人與「現代人」的初步接觸已不甚愉快。1880年，英國海軍軍官波特曼（Maurice Vidal Portman）帶隊到訪了北森蒂納爾島。探險隊在考察島嶼的過程中找到了一對夫婦和四個小孩，並把他們帶到南安達曼島的布萊爾港（Port Blair）。不幸的是，那對夫婦很快就因病去世，相信是由於他們缺乏抵禦現代病毒的免疫力。而英國人也不再扣留餘下的四個小孩，將禮物贈給他們，然後就把他們送回島上。至此，英國人亦沒有再與此部落接觸。是次有記錄的接觸，也許就是森蒂納爾人厭惡外界入侵的心態萌生之始。

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《窺探隱世部落 考究文明衝突》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

系列相關文章：

【窺探世界土著】進擊的高度文明 帶來躍進還是滅亡？

【窺探世界土著】「二次殖民」夢魘與文明進化的博奕