沃爾瑪17歲員工霸氣辭職　開廣播大罵「任何人都不該在這裏工作」

辭職方法千奇百趣，除了遞信外，還有人用手機短訊「炒老闆魷魚」，但到底怎樣才是最「霸氣」的辭職方法呢？ 加拿大的沃爾瑪（Walmart）超市一名17歲員工對公司十分不滿，近日利用店內廣播系統向眾人宣布自己「劈炮唔撈」，並乘機大罵上司，高喊「任何人都不該在這裏工作」。

《華盛頓郵報》上周四（13日）報道，少年拉西科（Jackson Racicot）在加拿大艾伯塔省（Alberta）一間沃爾瑪超市工作，他十分不滿公司給員工的待遇，於是拿起對講機，透過店內的廣播系統，向全店的人宣布辭職，並用手機拍下片段。

他把影片上載到Facebook，標記為「今天我是如何辭職。讚好，必看。」影片開始時他先四處環顧，然後拿起對講機大吐苦水和數落公司。

拉西科的聲音在店內迴盪，他說：「所有顧客、助理和經理請注意，我想對你們說，今日在座的各位，沒有人應該在這裏工作！永遠！」

▼拉西科超市廣播辭職片段▼

拉西科聲稱經理們漠視員工感受，指控他的上司稱呼他為「浪費時間的傢伙」。他又批評店舖為了節省開支而扣減員工福利。

「我已經在這工作了一年半以上，我已厭倦所有的廢話、虛偽、評論和我的工作」。他最後還咒罵管理層和整間沃爾瑪公司，然而「砰」一聲擱下對講機後離開，從影片還聽到背後傳來其他人的歡呼聲。

影片有逾5000次分享 員工來信分享遭遇

影片公開後有超過5000次分享和3800個讚好，大批網民留言支持。拉西科接加拿大媒體The Star Edmonton訪問時表示，已正式遞交辭職信，稱希望透過影片引起關注。他又指收到不同地方的沃爾瑪員工來信，分享他們類似的遭遇。

媒體The Edmonton Journal報道指，拉西科是獲得新工作後才決定用廣播辭職。

沃爾碼事後發表聲明，對事件表示失望，強調公司的核心是尊重每個人，包括員工和顧客，並指將會展開調查，處理內部問題。