研究發現：巴西豬肉含抗生素抗藥性細菌

研究發現，巴西市面出售的豬肉製品內有抗生素抗藥性細菌，反映畜牧業人士在養殖食用牲畜時有濫用抗生素情況。

該研究由世界動物保護協會（WAP）巴西分支資助當地聖保羅大學（University of São Paulo）進行，過程包括檢驗100款在家樂福（Carrefour）、GPA超級市場和沃爾瑪（Walmart）門市出售的肉類產品。報告指在所有樣本發現抗生素抗藥性細菌。

研究員Terezinha Knobl周一（17日）向路透社表示，這次發現必需得到全球重視，而且是世界衛生組織（WHO）五大優先處理問題之一，她指研究的其中一個目的是推動畜牧業界可以更理性地使用抗生素。另外她又強調目前未有食用這些肉類引發疾病或死亡的即時風險，呼籲民眾無需過份緊張。

巴西一個研究指，當地豬肉產品普遍含有抗生素抗藥性細菌，因此認為世衛需要正視問題。（路透社）

世界動物保護協會指，農民通常向牲畜餵抗生素，作為避免生病和為牠們長期關在養殖場所引政的減壓良方，但過份使用可能導致出現抗藥性細菌，令有真正使用需要時卻得物無所用。

巴西是全球第4大豬肉生產商和出口商，家樂福駐當地負責人表示將會與世界動物保護協會合作，改善養殖場環境。GPA則指只會出售經過巴西農業部檢驗的肉類製品。而沃爾瑪暫時未有回應。

不過，有當地養豬戶認為，為豬隻注射疫苗和提供抗生素的做法始終有必要。

（路透社）