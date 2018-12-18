教小童「男生也可有月經」　英國地方議會性教育指引惹爭議

女生進入青春期後便會來月經，這是女性獨有的生理現象。惟英國布賴頓（Brighton）和霍夫（Hove）議會為照顧跨性別男生，要求當地小學教導學生「男生也有月經」。其做法被指矯枉過正，惹來家長及跨性別團體不滿。

布萊頓和霍夫議會新推出的性教育指引，要求老師在性教育課堂上教導學生，「跨性別男生和自我性別認同『非男非女』（non-binary）的人可能也會來月經」，以減少偏見。指引還建議學校在所有廁所放置裝衛生巾的垃圾桶。

議會發言人表示：「我們希望通過對學生進行有效的月經及青春期教育，確保兒童或青少年在校內外來月經時，不會因使用衛生巾而感到羞愧。」

保守黨議員戴維斯（David Davies）周日（16日）於Twitter批評，地方議會要求老師對年僅8歲的學童解釋跨性別男生有月經簡直「瘋狂」。跨性別組織Transgender Trend亦指出，此舉將混淆小童性別觀念，引發大量兒童保護問題。

Latest example of barking mad trans-activism comes from Brighton (surprise surprise) where 8 year-old pupils will be told 'boys can have periods too' under new sex education guidelines. https://t.co/xcdgopIRCl — David Davies MP 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇬🇧 (@DavidTCDavies) 2018年12月16日

（SBS）