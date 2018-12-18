「司法」獲選韋氏詞典2018年度詞彙　關特朗普事？

美國韋氏出版公司（Merriam-Webster）周一（17日）宣布，「司法」（Justice）被評為2018年度詞彙。這一詞彙每天都會出現在當地新聞報道中，涉及司法部、最高法院大法官、社會正義等，更被總統特朗普（Donald Trump）在Twitter上廣泛使用，搜尋次數亦因此大幅提高。

韋氏特約編輯索科洛夫斯基（Peter Sokolowski）表示，「司法」的搜尋量較2017年增加近75%，常見詞組包括種族正義（Racial justice）、妨礙司法公正（Obstruction of justice）、社會正義（social justice）和司法部（Department of Justice）等。該詞彙在英文中有多個釋義，另一常見釋義為「正義」。

韋氏指出，特朗普8月1日於Twitter要求前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）結束「通俄門」調查時，「妨礙司法公正」的搜尋量激增。另外，最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）出席參議院聽證會時，「司法」一詞的搜尋量亦大增。

韋氏自2003年起公布年度詞彙，2017年年度詞彙為「女權主義」（Feminism）。

（新華社／華盛頓郵報）