【回顧2018】#MeToo浪潮不住拍岸　影響力綿綿不息「女性之年」

2017年10月，荷里活金牌製作人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被揭憑藉職權與「江湖地位」性侵犯或性騷擾業內多名女子。事件掀起#MeToo運動序幕，受害者敢於挺身指證施襲者的做法啟發不少人，風潮蔓延至全球多國。 回顧2018年，愈多人關注女性權益，社會風氣亦有所改變。由演藝圈，到政商界，以至體壇，甚至諾貝爾獎殿堂，醜聞愈揭愈多。那些對女性施以狼爪的惡魔，以為受害人將永遠羞於啟齒，豈料最終被這一波「粉紅巨浪」反噬。

韋恩斯坦性侵事件掀起的#MeToo浪潮仍在蔓延。當事人2018年5月落網，案件仍在審訊中。（路透社）

韋恩斯坦落網 標哥士比罪成

韋恩斯坦性侵事件捲起掀然大波，也為年初舉行的奧斯卡頒獎禮蒙上陰影。2018年2月，紐約當局正式起訴韋恩斯坦。同年5月，韋恩斯坦到警署自首並出庭應訊，但他在庭上否認所有強姦和性虐待的控罪。現時案件仍在審訊中。

另一邊廂，美國老牌笑匠標哥士比（Bill Cosby）成為#MeToo運動掀起以來首位被定罪的名人，被判處監禁3至10年。

一年間，英國著名歌手Lily Allen、美國女星美娜蘇雲露（Mira Sorvino）和美國歌手Lady Gaga不約而同現身說法透露受害經過，成為不少女性的榜樣。浪潮也席捲韓國，當地著名導演金基德被爆性侵女演員，演員趙珉基亦疑因捲入性醜聞而自殺身亡。

大學教授福德指控卡瓦諾涉性侵，並出席參議院聽證會作供。（路透社）

美大法官履新 不死也得扒一層皮

要數2018年政界最觸目的#MeToo事件，自然就是美國最高法官大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）涉及性侵福德（Christine Blasey Ford）等多名女子一事。福德指控卡瓦諾上世紀80年代在一個派對上企圖性侵她，並到參議院司法委員會作供。惟當局調查後並無發現任何證據，參議院順利通過卡瓦諾的提名。

在強姦案頻生的印度，有議員被指涉案。前外交國務部長阿克巴爾（Mobashar Jawed Akbar）遭指控曾性騷擾多名女性後宣布辭職，為當地#MeToo運動以來，首次有重量級政客被拉下馬。

商界方面，多間企業高層也捲入性騷擾醜聞。其中有指Google向「Android之父」魯賓（Andy Rubin）支付巨額離職費，涉嫌有意包庇。公司接二連三的性醜聞引發員工發起遊行抗議。

美國體操女王「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles）披露曾被體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵，爆出體壇大規模性侵事件。（路透社）

美體壇大規模性侵 淫醫重囚175年

美國體操女王「黑珍珠」比拉絲（Simone Biles）1月披露曾被體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）性侵，為體壇投下一枚震撼彈。拿薩後來性侵罪成，被裁定入獄175年。美國體操項目總會（USA Gymnastics）委員會全體辭職，為事件負責。

後來有傳媒揭發，美國游泳協會（USA Swimming）亦試圖隱瞞游泳界數百宗性侵案件。據指，施襲者大多為泳隊教練，而選手被性侵已成為游泳隊的「文化」。

負責評選諾貝爾文學獎得主的瑞典學院捲入性侵風波，引發多名院士辭職，2018年的文學獎被迫延遲一年頒發。（視覺中國）

瑞典學院蒙羞 諾貝爾文學獎延遲頒發

瑞典學院女院士弗羅斯滕松（Katarina Frostenson）的法籍攝影師丈夫阿爾諾（Jean-Claude Arnault）被指性侵多名女子，包括王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）。受害者斥責瑞典學院明知事件卻不聞不問，引發多名終身制的院士宣布不再參與學院工作，更導致2018年的諾貝爾文學獎延遲頒發。

2018：女性之年

有人形容2018年是「女性之年」：天主教國家愛爾蘭通過墮胎公投、美國中期選舉Pink Wave「逆襲」成功、沙特阿拉伯解除女性駕車禁令、「美利堅小姐」（Miss America）改革……女性議題在新聞版面上的確佔一席位。

即使如此，美國全國廣播公司（NBC）和《華爾街日報》（Wall Street Journal）一項最新民意調查顯示，僅得三分一美國受訪者認為過去一年在女性平權上有「重大進展」。女性要在傳統社會中掌握更多話語權，未來仍有一段漫長的路。