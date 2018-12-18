【英國脫歐】工黨不滿1月表決脫歐議案　原來是擔心文翠珊拖字訣

英國首相文翠珊（Theresa May）周一（17日）宣布，脫歐協議國會表決將定於2019年1月中舉行。在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評她是「浪費時間」，並向國會提交對文翠珊的不信任動議。 消息人士指，政府不會安排時間討論這些「愚蠢的政治把戲」，但國會議員對文翠珊「脫歐時間表」的不滿，或令表決日子仍存在變數。

郝爾彬不滿要再等一個月才表決，批評文翠珊將英國帶進一場危機。分析相信他是想向後者施壓，希望能提前表決。

英國原定2019年3月29日脫歐，不少人質疑文翠珊將表決延遲至一個月後是在「拖字訣」，目的是盡可能拖延每個脫歐的關鍵時刻，並逼使得國會在大限將至時，在「脫歐協議」及「無協議脫歐」兩害取其輕的情況下支持前者。

他們擔心，表決時間與脫歐大限相距僅十星期，如此短時間將無法處理眾多問題。

英國脫歐：文翠珊宣布，將脫歐協議國會表決延至2019年1月14日，不少人質疑她是在「拖字訣」。（路透社）

協議能通過嗎？

文翠珊推遲表決是想爭取更多支持，惟這個如意算盤未必打得響。文翠珊所屬的保守黨，目前需得到北愛爾蘭民主統一黨（DUP）在下議院的關鍵10票，才能保證協議通過，惟DUP下議院領袖多茲（Nigel Dodds） 指出，文翠珊上周赴歐盟談判成效不彰，並無取得讓DUP滿意的成果。

英國脫歐：文翠珊及多名閣員重申，反對二次公投，擔心這會延續英國的深層分裂。（路透社）

二次公投破僵局？

據指英國政府為解決僵局，正準備二次公投等替代方案，惟內閣對此仍有不少矛盾。文翠珊及多名閣員重申反對再次公投。教育大臣夏軒仕（Damian Hinds）及國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）均指出，二次公投會延續英國的深層分裂。不過，財相夏文達（Philip Hammond）及就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）在內的部分官員認為，如果所有方案都行不通，會不情願地支持就脫歐舉行二次公投。

環境大臣高文浩（Michael Gove）及內政大臣賈偉德（Sajid Javid）則傾向「Plan B」方案「挪威模式」；外相侯俊偉（Jeremy Hunt）更強硬表示寧願冒險在無協議下「硬脫歐」。

（綜合報道）