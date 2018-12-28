【回顧2018】皇室喜事連連 　英王子娶妻夠哄動　日公主嫁衣搶鏡

2018年新聞多多，除了美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩等新聞人物進佔媒體版面，幾個國家皇室婚禮也是國際社會中關注度與討論度甚高的盛事。除了郎才女貌、權力與家勢的結合，對人們來說，也是得了解公貴冑傳統與生活的大好機會。
回顧過去一年，最矚目的可說是英國哈里王子（Prince Harry）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）既夢幻又奢華的婚禮；日皇姪女絢子公主出閣，錦衣華服盡見日本皇室禮節與心思。香港01為讀者整理好相關新聞，與讀者一同重溫。
哈里梅根世紀婚禮 突破傳統
哈里王子5月19日與美籍電視明星梅根結為夫妻，兩人於英國溫莎堡聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行婚禮，讓多國觀眾一同見證幸福滿載的一幕。除了一眾王室成員外，多位名流人士出席婚禮，處處衣香鬢影。
獲封為薩塞克斯公爵夫人梅根頭戴有百年歷史的王冠，身穿法國品牌Givenchy的全白婚紗登場，哈里王子則以一身皇家藍色騎兵團（Blues and Royals）軍服行禮，兩人相當合襯，儼如一對璧人。
王室婚禮：梅根手持花球，再讓哈里王子輕輕牽住手。一對璧人深情對望，完美演繹幸福二字。（視覺中國）
婚禮突破傳統框架，加添不少現代元素，例如梅根誓詞省去「服從」二字，新人交換戒指，以及教堂奏起騷靈情歌《Stand By Me》。
哈里王子在婚禮上亦費煞心思，紀念亡母戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）。他特意採用白玫瑰佈置教堂，也將本屬母親所有的鑽石、製成婚戒贈予妻子等等。
兩人婚後履行王室職務出訪多地。婚後5個月，肯辛頓宮（Kensington Palace）宣布梅根有喜，預產期為2019年春天。
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尤金妮亞公主嫁酒商 800來賓蒞臨
時隔約半年，英國安德魯王子（Prince Andrew）次女尤金妮亞公主（Princess Eugenie），與酒業富商布魯斯班（Jack Brooksbank）結束7年愛情長跑，10月12日成婚。
婚禮有近800名嘉賓出席，人數比哈里的還要多。除了查理斯王子（Prince Charles）的妻子卡米拉公爵夫人（HRH Camilla, The Duchess of Cornwall）因公務缺席外，王室成員悉數出席。
王室婚禮：尤金妮亞公主與丈夫布魯斯班攜手，步出溫莎堡聖喬治教堂，面上流露幸福笑容。（視覺中國）
婚禮中擔任花仔花女的喬治王子（Prince George）及夏洛特公主（Princess Charlotte）份外搶鏡。群星拱照亦令婚禮生色不少，例如拉丁歌手Ricky Martin、英國歌手James Blunt和京東創辦人劉強東等均有出席。
雖然尤金妮亞貴為公主，但卻份屬「邊緣貴族」，英國民眾對其婚禮無甚興趣。不過她在婚禮以一襲簡潔白婚紗登場，並特意展露背部手術疤痕，以自己的經歷支持同路人，獲得不少網民讚賞。
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絢子公主出閣 大垂髮
明仁天皇的堂姪女、高圓宮家三女絢子公主下嫁「日本郵船」公司職員守谷慧。按照日本《皇室典範》，絢子婚後脫離皇族，獲政府派發的95萬美元，用於維持她身為皇室前成員的尊嚴。
「準駙馬」守谷一家需先向女家進行等同訂婚的「納采之儀」；絢子之後分別要到伊勢神宮和皇居「宮中三殿」向神明和祖先奉告婚事，期後再舉行「朝見之儀」謁見和拜別日皇明仁夫婦。各項儀式嚴謹有序，一絲不苟。
絢子大婚當天先後穿上平安時代貴族服飾「袿袴」和「小袿」，和服上分別繡有鯉魚、梅竹松、長壽龜與鶴等圖案，不但古典高貴，而且十口了皇室對公主婚姻的祝福和寄託。
絢子頭頂「大垂髮」和手持檜扇，與身穿燕尾禮服的丈夫守谷在明治神宮完婚，兩人笑得相當甜蜜。絢子表示，相信離世的父親會替她高興，並希望她與守谷會成為像父母般的夫婦。
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同是內親王 真子公主嫁杏無期？
秋篠宮家長女真子公主與大學同學小室圭自2017年暑假交往，同年9月宣布婚約。惟原訂2018年2月展開的婚事，卻以「準備不足」為由推遲至2020年。真子當時透過宮內廳表示，希望能夠趁機對婚姻有更周詳的思慮和籌備。
真子話音剛落，小室便在6月傳出要赴美留學，令婚事再押後一年至2021年。對於婚事一拖再拖，有日媒報道指事件或與小室母親陷於「尚未解決」的400萬日圓債務糾紛有關。真子公主父親文仁親王11月時則催促小室澄清箇中原因，稱一旦婚事不被祝福，將有可能告吹。
王室婚禮：真子公主與小室圭在2017年傳出交往消息後宣布要在2018年2月結婚，但臨時因「準備不足」而延期。如今小室又要赴美留學，婚事再押後一年（視覺中國）
（綜合報道）