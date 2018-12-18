德國研究：缺乏睡眠令人更想吃垃圾食物

德國科隆大學（University of Cologne）一項研究發現人們在缺乏睡眠的情況下，會更加想吃垃圾食物，並指這與大腦內的「獎賞機制」有關。

英國《衛報》周一（17日）報道，這項研究由德國科隆大學發表，刊載於《神經科學期刊》。

研究團隊招募32名年齡介乎19至33歲的健康男士為實驗參加者。團隊先為他們提供同樣的晚餐，包括意粉、牛肉、蘋果等，然後安排部分人在用膳後攜帶睡眠追蹤裝置回家睡覺，而其他人則在實驗室內，整晚保持清醒。

參加者第二天早上回來後，團隊評估他們的饑餓和食慾，以及量度其中29人的血糖以及影響壓力和食慾的荷爾蒙等級。團隊其後向他們展示24張零食和24張垃圾食物圖片，並問他們肯為這些食物花多少金錢，而金額範圍定於0歐元至3歐元。

研究結果顯示，無論有否睡覺，參加者在早上都感到饑餓，大部分人的荷爾蒙和血糖等級亦相近。然而，沒有睡覺的參加者卻願意比有充足休息的參加者花更多錢在零食上。

結果亦顯示，當沒有睡覺的參與者在看見食物圖像時，大腦內的杏仁核（amygdala）會增強活動量，從而可能影響他們願意花在垃圾食物上的金額。

瑞典學者貝內迪克特對研究表示歡迎，他表示當一個人睡眠不足，他們的腦部會消耗更多能量，因為大腦會有更多增加攝取食物的「訊號」。

（衛報）