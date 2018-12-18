說到土星，不少人會想起土星的招牌「土星環」。不過美國太空總署（NASA）參與的一項新研究指出，土星環正在消失中，若是在最壞情況，更有可能在1億年後就會消失不見。 研究人員更形容，土星環正處於「中年」。

這項研究11月6日刊載於出版太陽系研究文章的《Icarus》期刊上，由NASA戈達德航天中心（Goddard Space Flight Center）的研究員奧多諾休（James O'Donoghue）等人負責。

土星環是由水冰粒子組成的顆粒帶，研究指出，土星引力正把這些顆粒吸入上層大氣，單是這種作用就有可能讓土星環在3億年後消失。若把美國科學家之前發現、落向土星赤道的「環雨」考慮在內，土星環更有可能在1億年後就會消失。

研究指，這些粒子化成「環雨」（Ring Rain）掉落到土星，「環雨」的雨量可以在半小時內注滿一個奧運會的標準游泳池。

研究指出，土星環內水冰粒子的軌道速度本來與土星引力維持在平衡狀態，然而來自太陽的紫外光或從宇宙小流星體轟炸引發的等離子雲打破這個平衡，令粒子被土星重力拉下去。

研究人員並形容，土星環處於「中年」。參與今次研究的奧多諾休（James O'Donoghue）說：「我們有幸可以看到這個似乎處於中年的土星環。」

（每日郵報 / 新華社）