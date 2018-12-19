憂模仿李小龍用器具傷人　美紐約州「雙節棍禁令」被判違憲

中國武打巨星李小龍上世紀70年代以出神入化的雙節棍功夫揚名國際，更在全球各地掀起一股「雙節棍熱潮」，年輕人爭相模仿。美國紐約州由於擔心雙節棍會成為傷人武器，遂1974年頒布禁令，不准民眾持有或攜帶雙節棍乘搭交通工具。不過布魯克林聯邦法院上周五（14日）裁定，「雙節棍禁令」違反憲法第二修正案。

李小龍的雙節棍功夫風靡全球，美國紐約州政府擔心年輕人不當使用雙節棍造成危險，1974年下令民眾禁止持有或使用雙節棍搭乘交通工具。惟該禁令12月14日遭法院判決違反憲法。（YouTube）

禁令在44年前頒布，但至今才宣布違憲。事件源於紐約州立大學海事學院（State University of New York Maritime College）教授馬洛尼（James Maloney）2000年因在家持有雙節棍而遭警方起訴判刑。他對判決結果感到不滿和憤怒，一路上訴至最高法院。

最高法院2010年重審此案，要求法院考量憲法第二修正案，保障公民持有並攜帶武器的權利。布魯克林聯邦法院法官Pamela Chen上周五裁定，雙節棍禁令違憲。

上訴得直後，馬洛尼表示：「雙節棍是非常具有歷史意義的武術器具，富有娛樂性及自衛效用，任何國家都不應禁止公民的持有權。」

（美聯社）