2019年遊日本須知：1月7日起徵離境稅　罕有連續10日公假

香港人極愛到日本旅行，但各位準備在2019年遊日本的旅客要注意了，日本觀光廳周三（19日）正式在官方網站宣布，2019年1月7日起將向出境旅客徵收每人每次1000日圓（約69.6港元）離境稅。此筆費用將隨機票徵收。 同樣要注意的是，日皇明仁將在2019年退位，當地內閣2018年11月已通過特別草案，準備在2019年4月底至5月初訂立一連10日的「黃金十連休」，屆時當地知名景點可能出現大批國內人潮，也會有不少商舖關門。

觀光廳：1月7日起徵收離境稅

根據日本觀光廳在網站公布的資訊，2019年1月7日起將針對日本出境人士徵收「國際觀光旅客稅」，每人每次離開日本時都要支付1000日圓，以提升當地旅遊環境、活用地方傳統文化、整治自然觀光，並讓旅客更容易取得各種資訊。

這項新措施的徵稅對象為搭乘船舶或飛機從日本出境的旅客，支付方式為隨票徵收，未來旅客在購買機票或船票時，這筆費用會包含在票費中。

日本觀光廳續指，旅客若在1月7日前開票，就算在1月7日後出境仍無須支付離境稅。另外，未滿2歲的兒童不需支付該稅項。

2019年遊日本須知：日本向來是香港人的熱門旅遊目的地。

4月27日至5月6日「黃金十連休」

另外，日本明仁天皇將在2019年退位，由皇太子德仁即位，日本內閣2018年11月中已通過特別草案，建議把皇太子即位日、即是2019年5月1日定為法定假期。只要新增這一日假期，日本就會在2019年4月27日至5月6日的連續10日，都是公眾假期。此草案已提交至日本國會，在國會通過之後，日本就會正式迎來「超級黃金周」。

4月27日（六） 4月28日（日） 4月29日（一） 昭和之日 4月30日（二） 天皇明仁退位，按日本「祝日法」連續放假 5月1日（三） 皇太子即位 5月2日（四） 按日本「祝日法」連續放假 5月3日（五） 憲法記念日 5月4日（六） 綠色日 5月5日（日） 兒童節 5月6日（一） 兒童節補假

根據日本假期「祝日法」，若公眾假期的前天或後天是假日，那就必需連續放假，意味若把5月1日設為公眾假期，因夾在4月29日和5月3日的公眾假期中間，4月30日及5月2日也必需放假，代表日本人最長可以從4月27日一直放假到5月6日，迎來十連休。

日本調查發現，當地很多人並不期待2019年的長假，家庭主婦更感到長假會為她們帶來家務壓力。（路透社）

日本師奶不期待長假

有趣的是，日本卻有很多人表示不期待這次長假。

日本傳媒《朝日新聞》12月15日至12月16日進行電話訪問，結果顯示只有35%的受訪者對「黃金十連休」感到高興，45%受訪者表示並不期待這次長假。期待「黃金十連休」的人群多為年輕人，有58%年齡介乎18至29歲的受訪者表示期待。

調查結果顯示高達51%受訪女性並不期待這次假期，期待的只有28%。

日本《每日新聞》報道，家庭主婦對這個長假喜憂參半。一名來自神奈川縣橫濱市的30歲家庭主婦稱，她家中有7歲兒子和4歲女兒，她一想到那段時間須每日準備三餐，就感到憂鬱。

（日本觀光廳／中央社）