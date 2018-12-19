加拿大警隊撈過界？　加設送外賣服務：快30分鐘

警察送外賣？加拿大廣播公司（CBC）節目「This is That」上周五（14日）報道，加拿大警隊即將「撈過界」推出送餐服務，與Uber Eats等美食外賣平台一爭高下，以補貼警隊營運成本。警隊還號稱他們送外賣的速度會比「競爭對手」快。 事件引來不少網民好奇，不過先等一等，原來這是CBC一個新聞諷刺節目的橋段，並非真實。

加拿大警察全稱為RCMP（Royal Canadian Mounted Police，加拿大皇家騎警隊），據加拿大廣播公司（CBC）上周五（14日）的節目稱，警方提出名為「RCMP Eats」的倡議，允許空閒的警察為飢餓的居民提供送餐服務，以補貼隊內的營運成本。

節目還描述有一名警方發言人波拉克（Tracy Pollack）稱「我們在當地社區部署了很多警察，他們長時間坐在警車內，卻沒有什麼事要做。」這位「發言人」又指，「RCMP Eats」與傳統外賣服務相比具有明顯優勢，速度會更快。「由於我們的車輛不受道路或交通規則的限制，我們可以保證運送食物的速度比其他人快30分鐘。」

事件引來網民熱烈討論，但是否真實？原來CBC這個節目「This is That」屬喜劇諷刺式節目，內有欄目「Satire」，經常以喜劇新聞故事的方式，大開政治玩笑。

（加拿大廣播公司）