兩女摩洛哥遇害或為恐襲　1人遭斬首　疑ISIS恐怖分子所為

兩名歐洲女遊客周一（17日）被發現陳屍在摩洛哥Mount Toubkal（圖卜卡勒峰）山腳，兩人頸部有明顯刀傷，其中一人更慘遭斬首。警方周三（19日）表示，1名被捕疑犯與恐怖組織ISIS有聯繫，不排除是恐怖襲擊。另外警方周四（20日）確認，遭通緝的3名疑犯已經落網。

女遊客摩洛哥遇害：28歲女死者尤蘭（左）來自挪威，24歲的耶斯佩森（右）則來自丹麥，二人生前均喜愛旅遊。（尤蘭及耶斯佩森Facebook）

兩名死者分別是24歲的丹麥女子Louisa Vesterager Jespersen（耶斯佩森）和28歲的挪威女子Maren Ueland（尤蘭）。兩人上周日（9日）結伴到摩洛哥旅遊，在Atlas Mountains（大阿特拉斯山）紥營過夜時慘遭毒手，其中1人更被斬首。

當地導遊表示，1名女遊客的屍體在帳篷內被發現，另1人則死在帳篷外。

警方周二在Marrakech（馬拉喀什）逮捕1名疑犯，他被指是極端組織成員。另外3名遭通緝的疑犯已經被捕，其中1人的法庭紀錄顯示，他涉及恐怖主義行為。

一名知悉調查的消息人士向法新社透露：「由於被捕疑犯和另外3名在逃疑犯的背景，當局不排除是恐怖襲擊。」Morocco World News（暫譯：摩洛哥世界新聞）引述官方消息人士稱，事件屬於恐怖襲擊。

▼圖為其中一名涉嫌謀殺兩名女遊客的疑犯。

Police arrest ‘extremist’ suspect wanted over murder of two Scandinavian tourists in Morocco as they analyse web video ‘that shows the moment of killing’https://t.co/H7XNU2BTNc pic.twitter.com/E9sIxBqjHY — Georges (@nimbus27) 2018年12月19日

（每日電訊報／摩洛哥世界新聞）